'47세' 장우혁, "7월에 만나 11월에 결혼합니다"..♥16살 연하와…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 장우혁이 16살 연하 오채이에게 결혼을 전제로 한 교제 프러포즈를 했다.
장우혁은 "이분의 조카를 같이 만난다. 근데 그 조카가 희우랑 동갑이다"라며 어떻게 놀아줘야 할지를 물었다. 문희준은 "아들들은 몸으로 놀아줘야 한다. 체력적으로 힘들 거다. 정신적으로도 그렇고. 근데 그때 힘든 티를 내면 안된다. '저 사람이 나 때문에 힘들어 하는 구나'를 아이들은 금방 느낀다. 벽이 생길 거다. 놀아준다고 생각하지 말고 '나 오늘 얘랑 재밌게 놀 거야'라 생각해라"라 조언했다.
문희준은 "지금 데이트하는 분 입장에서는 약간의 테스트일 수 있을 거 같다. '아이랑 이렇게 잘 지내는 구나' 하고 미래를 그려볼 수 있지 않냐. 호감도가 올라갈 수 있으니 오늘 잘해야 한다"라 했다.
오채이는 "삼촌 최고다. 진짜 이모 살 것 같다"라며 칭찬했고 이승철은 "저게 더 미치는 거다. 못 쉰다"라며 빵 터졌다. 장우혁은 "이렇게 하면 채이 씨에게 점수를 따는 거니까 최선을 다하는 거다"라 끄덕였다.
조카 이진이에게 '이모부~'라 부르게 한 장우혁은 곧이어 오채이에게는 "여보~"라며 능글맞은 너스레를 떨었다.
'육퇴'를 한 장우혁과 오채이는 맥주를 마시며 대화를 나눴다. 장우혁은 "문희준 말대로 힘들지만은 않더라. 남는 게 있더라. 이준이가 너무 예쁘니까 생각이 난다"라며 자상한 면모를 보였다.
오채이는 "저희 언니랑 형부도 아이 재우고나서는 꼭 한 캔이라도 마시더라. 오순도순 되게 보기 좋더라"라 했고 장우혁은 "'둘이 맥주 마시면 너무 좋다' 이런 이야기를 하냐"라 궁금해 했다.
'언니의 연애 조언'에 대해 오채이는 "언니는 확실히 '자상한 남자 만나라'라 한다. 형자는 남자다운 편이라 '처제, 누구 있으면 데리고 와. 검증해줄게'라 ?다"라 했고 장우혁은 "무서운데"라며 웃었다.
오채이는 가족들이 장우혁을 좋게 보고 있다면서도 "형부는 아직 조금"이라며 조심스럽게 이야기 했다. 장우혁은 "내 치아를 보여드려야 하나?"라며 너스레를 떨었다.
'어떤 엄마가 되고 싶냐'는 질문에 오채이는 "난 아이가 '내가 사랑 받고 있구나'를 느끼게 해주고 싶다. 사랑을 많이 주고 싶다"라 했다. 장우혁은 "저는 기본적으로 '사랑'이 전부인 거 같다"라며 공감했다.
장우혁은 "능수능란하게 아이를 다루는 걸 보고 사실 조금 반했다"라 고백했다. 심진화는 "타로에서 7월에 만나서 11월에 결혼한다고 하지 않았냐"라며 설레어 했다.
오채이는 "저는 연애만 하는 연애를 추구하지 않고 미래가 보여야 관계가 진전되는 스타일이다"라 했고 장우혁은 "저도 진지한 사람이다. 짧았지만 많은 생각이 들더라. 그래서 앞으로 혹시 진지하게 만나고 싶은 생각이 있냐"라며 고백했다.
