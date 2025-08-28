[공식] 싸이 측 "약물 대리처방 없었다, 수면제 대리수령 명백한 과오 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 싸이 측이 약물 대리 처방 의혹에 대한 입장을 밝혔다.
서울 서대문 경찰서는 최근 의료법 위반 혐의로 싸이 등을 형사처벌 해달라는 고발장을 접수, 수사를 시작했다. 싸이는 2022년부터 최근까지 서울의 한 종합병원에서 대면 진료 없이 수면제인 자낙스와 스틸녹스를 처방받았고, 이를 매니저가 대리 수령한 혐의를 받는다. 경찰은 싸이의 진료 기록을 확보하기 위해 약물을 대리처방한 교수 B씨도 함께 입건해 수사에 착수, 해당 병원을 압수수색했다.
다음은 피네이션 입장 전문.
가수 싸이의 수면제 대리수령 관련 건에 대한 입장입니다.
전문 의약품인 수면제를 대리수령한 점은 명백한 과오이자 불찰입니다. 죄송합니다.
가수 싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있습니다.
수면제 복용은 의료진의 지도 하에 정해진 용량을 처방받아 복용해 왔으며, 대리 처방은 없었습니다.
그 과정에서 수면제를 3자가 대리수령한 경우가 있었고, 최근 경찰에서 조사가 진행 중입니다.
다시 한번 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com