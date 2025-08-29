스포츠조선

이성미, '박보영 닮은꼴' 딸에 연예인 권했는데.."NGO 단체 들어가"

기사입력 2025-08-29 21:54


이성미, '박보영 닮은꼴' 딸에 연예인 권했는데.."NGO 단체 들어가"

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이성미가 자녀들의 근황을 전했다.

29일 송승환의 원더풀 라이프에는 '희극인 이성미 마지막 화' 영상이 올라왔다. 영상에서 이성미는 세 자녀의 근황 질문에 솔직하게 답했다.

이성미는 먼저 아들에 대해 "최근 브런치 샵을 오픈했다. 아들이 캐나다에서 샌드위치, 브런치, 다이닝 가게 등 음식점 다니면서 진짜 고생 많이 했다. 꼰대 같지만 나는 남자들은 바깥에서 찬바람 좀 맞아야 한다고 생각해서 아들이 고생을 엄청했다"며 "마음은 아프지만 그게 맞다고 생각했다. 이성미의 아들로 사는 게 아니라 조은기라는 인격체로 살아야 된다고 생각해서 막 내쳤다"고 털어놨다.

이어 "어느 날 아들이 '가게 하고 싶다'고 해서 '돈도 없는 게 무슨 가게를 하냐'고 했더니 '도와주면 갚겠다. 돈 벌면 갚겠다'고 해서 꼭 갚으라고 했다. 여기저기 알아보다가 신촌으로 갔다. 요즘 신촌, 이대 상권이 많이 죽었는데 처음부터 너무 지르지 말자 싶었다. 그래서 가겟세 좀 저렴하게 신촌으로 갔다"고 설명했다.


이성미, '박보영 닮은꼴' 딸에 연예인 권했는데.."NGO 단체 들어가"
그러면서 "가게 오픈하고 가서 '맛없기만 해봐라'라고 했는데 맛있더라"라며 "잘 될 거지만 잘 안된다고 해도 괜찮다. 난 젊은 친구들이 실패를 두려워하지 않았으면 좋겠다. 인생의 실패는 또 다른 경험이니까 주눅이 들지 않았으면 좋겠다. 젊음이라는 가장 큰 재산을 갖고 있다는 걸 잊지 않았으면 좋겠다"며 진심 어린 조언을 전했다.

둘째 딸에 대해서는 "번역 회사에서 일한다. 사실 애들에 대해서 잘 모른다"며 "애들이 셋이기도 하고, 대학도 자기들이 알아서 갔다"고 밝혔다.

또한 '박보영 닮은꼴'로 화제가 된 막내딸에 대해서는 "작년에 대학 졸업하고 NGO 단체에 들어갔다. 가난한 사람들 도와주는 일을 하고 싶다고 했다"고 말했다. 이어 "내가 '너는 연예인을 하면 잘할 거 같다. 우리 집에서 유전자가 제일 월등한 걸 갖고 태어났으니까 이쪽 일을 해보면 어떻겠냐'고 했더니 가난하고 힘든 사람들을 도와주고 싶다고 했다"며 "내가 낳았는데 희한한 게 나왔다. 나는 감사하다. 애들이 셋 다 잘 커 줘서 부러운 게 없는 사람"이라며 흐뭇한 마음을 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'6년째 활동 중단' 서우, 사실상 은퇴 선언…"지금은 다른 삶"

2.

'장동건♥' 고소영, 건강검진 후 혼나는건 똑같네…"식습관 안 좋다고"

3.

소유, 10kg 뺀 뒤 놀라운 몸매 변화…"레전드 몸매 완성"

4.

'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울해"

5.

장윤정, '갑상선암' LPG 허윤아에 충격 "림프관까지 침범, 위험했다"

연예 많이본뉴스
1.

'6년째 활동 중단' 서우, 사실상 은퇴 선언…"지금은 다른 삶"

2.

'장동건♥' 고소영, 건강검진 후 혼나는건 똑같네…"식습관 안 좋다고"

3.

소유, 10kg 뺀 뒤 놀라운 몸매 변화…"레전드 몸매 완성"

4.

'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울해"

5.

장윤정, '갑상선암' LPG 허윤아에 충격 "림프관까지 침범, 위험했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

홈런왕은 당연, 10년 만에 50홈런 진짜 나오겠네…디아즈 또 넘겼다! 7G 5홈런 미쳤다

2.

"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 일침

3.

'2500억' EPL 역사상 최고 이적 결국 나온다!...리버풀, '뉴캐슬 태업' 이삭 영입 유력 "협상 진전"

4.

'5강 안 끝났어!' KIA 6회 7점 대폭발, KT에 역전승…네일 8승+오선우·김호령 8타점 합작[수원 리뷰]

5.

"초대박!" 英 BBC '비피셜' 손흥민 떠난 토트넘, 줄줄이 실패→드디어 '6000만 유로 스타' 영입 임박

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.