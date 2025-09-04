스포츠조선

이대호, 후배 밥값만 1억5천만원 "(강)민호·(손)아섭아, 이젠 너네가 사라"(옥문아)

기사입력 2025-09-04 21:23


[스포츠조선 김소희 기자] 전 야구선수 이대호가 통 큰 후배 사랑을 전했다.

4일 방송된 KBS '옥탑방의 문제아들'에는 '조선의 4번 타자'로 불리는 전 야구 선수 이대호와 목소리로 음원 차트를 점령한 '괴물 신인 가수' 조째즈가 출연했다.

이날 이대호는 후배들에게 사준 밥값만 무려 1억 5천만 원에 달한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 "최근에 어림잡아 계산을 해봤다. 27살부터 후배들에게 밥을 사주기 시작했는데, 은퇴한 나이가 42살이다. 한 달에 100만 원씩만 계산해도 1억 5천만~1억 8천만 원 정도 되더라"고 전했다.

이대호는 "어릴 때 힘들게 자라 26살까지는 연봉도 많지 않았다. 그런 시절에 선배들이 밥 한 끼 사주면 정말 고마웠다"며 "방망이 하나 선물 받아도 너무 감사했었다. 배트 하나에 20~30만 원은 하니까. 그래서 나도 후배들에게 그런 걸 해주고 싶었다"고 말했다.


특히 "돼지고기 정도는 다들 사 먹을 수 있지만, 소고기나 비싼 음식은 쉽게 못 먹는다. 그래서 일부러 더 좋은 걸 사줬다"며 후배들을 위한 따뜻한 배려를 덧붙였다.

또한 "(후배들에게) 밥을 사주면 잘하더라. 나중에 '형, 그때 먹고 잘했습니다'라고 하면 또 사주고 싶어진다. 그런 것도 팀에 도움이 된다 생각해서 많이 샀다"고 말해 훈훈함을 안겼다.

또한 '이제 밥을 사주는 후배가 생겼냐'라는 물음에 이대호는 "강민호에게 '네가 살 때 되지 않았냐'라고 장난으로 한 적이 있다"면서 "근데 제가 맨날 '후배는 선배들 앞에서 카드 꺼내는 거 아니다'라고 했다. 지금도 민호한테 전화하면 '어디 선배 앞에서 건방지게 카드를 꺼내냐'고 한다"고 너스레를 떨았다.

이대호는 "이제는 후배들이 사도 된다. 얻어 먹어도 된다. 저보다 연봉 많은 후배들 많다. 민호랑 (손)아섭 같은 경우에는 밥 사도 된다"고 말해 웃음을 안겼다.

