스포츠조선

민도희, 공항민폐 논란 공식사과…신발신고 의자에 발올린 사진 삭제[SC이슈]

기사입력 2025-09-05 06:15


민도희, 공항민폐 논란 공식사과…신발신고 의자에 발올린 사진 삭제[SC이…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 타이니지 출신 민도희가 공항 민폐 논란에 사과했다.

민도희는 4일 자신의 SNS에 "저의 부주의한 행동으로 많은 분께 불편함을 끼쳐 드려 죄송하다. 공공장소에서 신발을 신은 채 발을 올린 제 모습은 결코 바람직하지 않았고, 공인으로서 더욱 조심했어야 했다"라고 밝혔다.

이어 "여러분의 지적을 겸허히 받아들이고 깊이 반성하고 있다"면서 "앞으로는 사소한 행동 하나에도 더 주의를 기울이며, 신뢰받는 모습으로 보답할 수 있도록 노력하겠다. 진심으로 사과드린다"라고 전했다.


민도희는 앞서 어머니와의 일본 여행 사진을 공개했다. 그러나 이중에는 신발을 신은 채 공항 의자에 발을 올려놓은 모습이 포함돼 '민폐'라는 지적을 받았다. 네티즌들은 '기본 예절을 지켜라' '신발을 신고 의자에 발을 올리는 것은 예의가 아니다'라는 등 쓴소리를 했고, 민도희는 사과문을 게재하고 문제가 된 사진을 삭제했다.

민도희는 2012년 타이니지로 데뷔, 2013년 tvN 드라마 '응답하라 1994'를 시작으로 '내일도 칸타빌레' '내 아이디는 강남미인' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌 2세' 이필립♥박현선, 에르메스·샤넬로 가득한 집…매출 1200억 CEO 맞네

2.

이효리, 요가원 개원 앞두고 의욕 활활…서장훈 화환에 "성공할게요 오빠!"

3.

한혜진, 500평 별장서 벌 쏘임 사고 당했다 "벌집 건드려 혼비백산"

4.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'재벌 2세' 이필립♥박현선, 에르메스·샤넬로 가득한 집…매출 1200억 CEO 맞네

2.

이효리, 요가원 개원 앞두고 의욕 활활…서장훈 화환에 "성공할게요 오빠!"

3.

한혜진, 500평 별장서 벌 쏘임 사고 당했다 "벌집 건드려 혼비백산"

4.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"용서받지 못했지만" '불법촬영' 황의조, 2심도 징역형 집행유예 선고…"진심 죄송, 축구에만 전념", 피해자 측 반발

2.

'갑자기 호우경보→미친 폭우' 광주 우천 순연, 9월 30일 이후 편성…PS 밀릴 위기[광주 현장]

3.

"팀 떠나느니 은퇴하겠다" 맨유 출신의 역대급 '미친 낭만'…리그서 퇴출된 '첼시 2중대', 극적 생존

4.

"한화보다 더 강했다" 왜 이호준 감독은 극대노했나, 트레이드 이적생 질책할 일 아니다

5.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.