장성규 “오늘을 잊지 마” 의미심장 글…故오요안나 사건 재소환

기사입력 2025-09-05 08:41


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 방송인 장성규가 남긴 짧은 글귀가 누리꾼들의 궁금증과 우려를 동시에 자아내고 있다.

4일 장성규는 자신의 인스타그램에 "20250904. 성규야 오늘을 잊지 마"라는 문구와 함께 검은색 배경 이미지를 올렸다.

별다른 설명이 없는 게시물에 팬들과 네티즌들은 "무슨 일 있냐", "걱정된다"는 반응을 보였다.

일부 누리꾼들은 고(故) 오요안나 MBC 기상캐스터의 1주기를 언급했지만, 실제 사망일은 지난해 9월 15일이라 정확한 연관성은 확인되지 않았다.

앞서 장성규는 고 오요안나의 직장 내 괴롭힘 사건과 관련해 방조 의혹에 휘말린 바 있다.

유튜브 채널 '가로세로연구소'에서 MBC 내부 통화 녹음이 공개되며 논란이 확산됐고, SNS를 통해 비난이 쏟아지자 장성규는 가족까지 공격받자 댓글창을 닫고 "사건과 무관하다"는 입장을 밝혔다.

올해 2월 장성규는 "유족분들이 직접 해명하라고 권유했다"며 입장을 장문의 글로 전했다. 그는 "더 적극적으로 행동하지 못한 게 후회된다"며 고인에게 사과하면서도, 자신은 괴롭힘 방조 의혹과 무관하다고 재차 강조했다.

이번 SNS 발언의 진의가 무엇인지 관심이 쏠리고 있다.

