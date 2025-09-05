배드빌런, '스릴러' 스니펫 콘텐츠 공개 "강렬 컴백 예고"

|
[스포츠조선 백지은 기자] 배드빌런(BADVILLAIN)이 강렬한 컴백을 예고했다.
소속사 빅플래닛메이드엔터는 지난 4일과 5일 자정, 배드빌런의 공식 채널을 통해 디지털 싱글 '스릴러'의 스니펫 이미지와 스니펫 비디오를 차례로 선보였다.
먼저 공개된 스니펫 이미지 속 멤버들의 업그레이드된 비주얼이 눈길을 사로잡는 가운데, 영화 같은 연출과 스크린 노이즈 효과가 더해져 시네마틱한 무드를 자아냈다. 이어 공개된 스니펫 비디오는 폐차장을 배경으로 강렬한 퍼포먼스를 예고하는 장면들로 채워졌다. 파워풀한 군무와 음악의 일부가 함께 공개되며 신보에 대한 기대감을 고조시켰다.
앞서 커밍순 콘텐츠와 스케줄 포스터를 통해 신보의 시네마틱한 무드와 새로운 페이즈를 향한 배드빌런의 힘찬 질주를 예고한 바, 앞으로 선보일 프로모션 콘텐츠에도 많은 기대가 모인다.
배드빌런은 지난해 싱글 앨범 '오버스텝'으로 데뷔, '허리케인', '숨(ZOOM)' 등을 통해 독보적인 퍼포먼스 실력과 색다른 콘셉트를 선보이며 '무대 위 히어로'로 주목받아 왔다. 또 영국 음악 전문 매거진 NME 선정 'The NME 100: 2025 에센셜 이머징 아티스트 100'에 이름을 올리는가 하면, 'ASEA 2025'에서 '핫 트렌드상'을 수상하며 글로벌 루키로 자리매김했다.
'스릴러'는 오는 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
