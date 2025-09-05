스포츠조선

'국민그룹' god 박준형이 벌써 60세라니…"신곡 가져오면 뭐라고해"

기사입력 2025-09-05 10:23


'국민그룹' god 박준형이 벌써 60세라니…"신곡 가져오면 뭐라고해"

[스포츠조선 백지은 기자] god 박준형이 셀프 디스로 웃음을 선사한다.

5일 오후 7시 방송되는 Mnet '라이브 와이어'에는 데뷔 26주년을 맞은 레전드 그룹 god와 감성 보컬리스트 자이언티가 출연한다.

자이언티는 "제가 감히 선배님들을 지목한다는게 겁이 났지만, 용기를 낼 수 밖에 없었던 이유가 어릴 때부터 제 음악적 정서와 삶 전반에 녹아들어 있는 음악을 계속 내오셨고, 큰 영향을 주신 분들이라 용기냈다"고 팬심을 고백, god를 지목한 이유를 밝힌다.

이날 MC 정재형이 "(콘서트 준비하면서) 힘든 곡이 겹쳐 있으면 누가 가장 반기를 드냐"고 묻자, 박준형은 "솔직하게 말하겠다. 셋리스트를 정할 때 멤버들이 새로운 곡을 가져오면 뭐라고 한다. 제가 낼모레면 60세인데다 난시까지 있어 프롬프터 글씨도 잘 안 보인다"며 셀프 디스를 한다. 이어 콘서트에서 프롬프터를 보다가 생긴 좌충우돌 비하인드까지 공개하며 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 특히 데니안은 "가장 힘든 건 형의 집중력이 짧다. 어린 아이 같다"는 농담으로 '데뷔 27년차'다운 너스레로 웃음을 더한다.

서로를 향한 팬심과 존경 속에서 거침없는 입담을 이어가자, 코드 쿤스트는 "지금까지 녹화한 것 중 제일 재미있다"고 감탄해 두 아티스트의 만남에 대한 기대감을 높인다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

