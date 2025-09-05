스포츠조선

'더 시즌즈-쓰담쓰담' 정동환 "권정열 MC 소식? 올 것이 왔다 생각…첫 녹화 떨더라"

기사입력 2025-09-05 14:50


[스포츠조선 조민정 기자] 멜로망스 정동환이 '더 시즌즈' 새 시즌 MC를 맡은 10센치 권정열과의 호흡에 대한 소감을 전했다.

5일 오전 서울 영등포구 KBS아트홀에서는 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 MC 10센치(권정열), 정동환(멜로망스), 최승희PD, 손자연PD, 최지나PD가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다.

'더 시즌즈'는 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡아온 KBS의 심야 음악 프로그램. 이번 여덟 번째 시즌의 MC로 발탁된 10CM(십센치)는 지난 8월 10일 단독 콘서트 '5.0' 앙코르 무대에서 직접 이 소식을 깜짝 발표, 뜨거운 화제를 모은 바 있다.

특히 10CM는 '유희열의 스케치북'과 '더 시즌즈' 시리즈를 통틀어 최다 출연 기록을 세운 아티스트로, 이번 시즌에서 프로그램의 전통과 가치를 잇는 의미를 더한다. 그는 '안아줘요', '봄이 좋냐슌', '폰서트', '쓰담쓰담', '그라데이션' 등 히트곡으로 사랑받았고, 음악 페스티벌 헤드라이너이자 공연 섭외 1순위로 자리매김했다. 최근 정규 5집 더블 타이틀곡 '사랑은 여섯줄', 'Monday Is Coming(Feat. BIG Naughty)'을 발표하며 리스너들의 호평을 얻고 있다.

정동환은 제작발표회 자리에서 "(10센치의 MC소식을 전해들었을 때) 올 것이 왔다고 생각했다. 멜로망스도 인디펜던트 음악으로 시작했는데 10CM도 마찬가지라 스토리가 비슷하다. 존경하는 선배와 함께하게 돼 기쁘다"고 전했다.

또한 첫 호흡에 대해서는 "그간 화려하고 무대를 휘어잡는 모습이 강했던 선배인데 첫 녹화 때 살짝 떨려하는 모습을 보고 의외였다. 시작은 떨리겠지만 시즌이 끝날 때 어떤 모습으로 변해있을지 기대된다"며 "아티스트들을 잘 챙기는 모습을 보면서 역시 연륜은 무시 못하더라"고 덧붙였다.

한편 오늘(5일) 오후 10시 첫 방송되는 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에는 이찬혁, 이석훈, 고영배, 에픽하이, 송은이가 출연해 무대를 꾸민다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



