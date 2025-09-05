고현정의 미스터리 스릴러냐, 임시완의 액션 스릴러냐…SBS·넷플릭스 두 …

|
[스포츠조선 조민정 기자] 같은 제목이지만 전혀 다른 두 작품이 안방 극장을 찾는다.
SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'과 넷플릭스 오리지널 영화 '사마귀'가 9월 나란히 공개되며 시청자의 관심을 동시에 불러일으키고 있다.
연출을 맡은 변영주 감독은 "우리 드라마는 단순한 스릴러가 아니라 피해자가 더 생기지 않게 하려는 사람들의 이야기"라며 "배우들의 헌신적인 연기를 즐길 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.
오는 26일 공개되는 넷플릭스 영화 '사마귀'는 전혀 다른 결을 지닌다. '길복순' 세계관을 확장한 작품으로, 살인청부업계의 룰이 무너진 상황에서 A급 킬러 '사마귀'가 돌아오며 벌어지는 피 튀기는 권력 다툼을 그린다. 임시완이 킬러 한울을 맡아 화려한 액션을 펼치고 박규영은 그의 친구이자 라이벌 재이, 조우진은 은퇴한 레전드 킬러 독고로 출연해 세대 간 대결 구도를 완성했다.
흥미로운 건 같은 제목에도 불구하고 드라마와 영화가 '사마귀'를 다루는 방식이 극명히 다르다는 점. 4일 열린 제작발표회 자리에서 변영주 감독은 "영화 '사마귀'는 돈을 받고 사람을 죽이는 킬러의 이야기라면, 드라마 '사마귀'는 뭘 받지 않고 자기 방식대로 움직이는 인물"이라며 "영화는 스타일리시 액션, 드라마는 미스터리 스릴러"라며 차별점에 대해 설명했다.
같은 이름이지만 전혀 다른 색깔을 지닌 두 작품이 과연 나란히 흥행에 성공할지 주목된다.
