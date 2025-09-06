'한채영 아역' 故이애정, 20살에 뇌종양 사망..친구 문근영·장근석 눈…

스포츠조선

'한채영 아역' 故이애정, 20살에 뇌종양 사망..친구 문근영·장근석 눈물 속 18주기

기사입력 2025-09-06 06:10


사진=이애정 프로필

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 드라마 '가을동화' 한채영 아역으로 사랑을 받았던 배우 이애정이 떠난지 18년이 흘렀다.

지난 2006년 7월 故 이애정은 두통으로 병원을 찾았다가 뇌정양 판정을 받은 뒤 투병생활을 해왔지만 다음해 9월 6일 사망했다.

지난 2000년 인기드라마 '가을동화'에서 한채영 아역으로 데뷔했다. 당시 송혜교 아역이었던 문근영과 함께 큰 인기를 얻기도 했다.

특히 한양대학교 연극영화과에 입학한 고인은 투병전까지 EBS 어린이 역사 드라마 '점프'에 출연하며 연기자의 꿈을 꾸었지만 꿈을 펼쳐보지도 못한 채 생을 마감해야만 했다.

또한 미니홈피에 '빨리 나아서 은혜를 갚겠다'는 글로 회복의 의지까지 보였던 고인의 진심이 더욱 안타까움을 자아냈다.


사진=이애정 미니홈피
갑작스러운 고인의 소식에 동료 배우들 역시 충격에 빠졌었다. 배우 장근석은 영화 '즐거운 인생'과 관련된 인터뷰 스케줄을 소화하고 있던 도중 고 이애정의 사망 소식을 접했고 한걸음에 고인의 빈소를 찾았다.

아역배우로 활동하던 시절부터 친구로 지냈던 고 이애정과 장근석은 한양대학교 2006학번 연극학과 동기이기도 했다.

당시 장근석 소속사 루브엔터테인먼트의 한 측근은 "장근석이 현장에서 소식을 듣고 침울해 했다"며 "평상시 '친구가 있는데 뇌종양으로 아프다'며 속상 하다는 말을 해왔는데 이렇게 갑작스러운 죽음에 근석이도 많이 놀란 것 같다"고 말했다.


고인과 함께 드라마 '가을동화'에 출연한 뒤 친분을 쌓아온 문근영 역시 대학 수업을 마친 뒤 외할머니, 매니저와 함께 조문을 온 것으로 전해졌다.

shyun@sportschosun.com

