'10kg 벌크업' 안재현, 당당히 상의 탈의했는데 좌절 "백숙 같아" …

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '나혼산' 안재현이 10kg 벌크업한 몸매를 드러냈다.
5일 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 16년 지기 친구를 보러 간 안재현의 모습이 담겼다.
|
안재현은 친구 가족과 서핑을 하러 갔다. 안재현은 "4년 전에 처음 서핑할 때는 힘들어서 서핑복을 벗을 수도 없었다"며 "운동을 열심히 해서 이제는 더 잘 할 수 있지 않을까 테스트해보러 왔다"고 밝혔다.
서핑복으로 갈아입기 위해 나온 안재현은 10kg 벌크업한 몸매를 제대로 드러냈다. 이에 패널들은 "몸 왜 이렇게 좋아졌냐"고 깜짝 놀랐고 키는 "형 내 추구미였는데 이러면 안 되지"라고 서운해했다.
안재현은 "저 달라졌다. 마르고 아프고 손 차갑던 저요? 이제 손 뜨끈하다"며 "엘리베이터 공사를 했다. 한 달 동안 20층을 미친 듯이 오르락내리락했다. 꾸준히 운동도 했다"고 자신의 몸매에 취했다.
스스로에게 취한 안재현의 모습에 전현무는 "아직 저 정도로 빠질 몸은 아니"라고 타박해 웃음을 안겼다.
당당하게 서핑에 도전한 안재현은 중심을 잡지 못하고 넘어졌다. 이에 기안84는 "관상용 근육이네"라고 놀렸고 전현무는 "관상용으로 보기에도 애매해"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 코쿤 역시 "솔직히 지방이 같이 올라오고 있어"라고 말했고 안재현도 이를 인정했다. 심지어 패널들은 안재현의 애매한 벌크업에 "백숙 같다"고 놀렸고 안재현은 결국 좌절했다.
wjlee@sportschosun.com