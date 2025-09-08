윤후, 父 윤민수 이혼에 "앞으로 엄마랑 지내고, 노는 건 아빠랑 하겠다…

|
[스포츠조선 김소희 기자]SBS '미운 우리 새끼'가 쟁쟁한 인기 드라마 사이에서도 높은 시청률과 화제성으로 예능 전체 1위로서의 굳건한 존재감을 과시하고 있다.
이날 방송에는 스페셜 MC로 배우 이성민이 출연했다. 이성민은 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다' 촬영 비하인드는 물론 "술을 전혀 못 먹는다. 소주 한 잔도 안 된다"며 의외의 주량을 공개해 눈길을 끌었다. 그런가 하면 이성민은 딸에 대해 "자기의 프라이버시에 대한 이야기는 거의 엄마랑 하고, 돈이 필요한 얘기는 저한테 한다. 심도 있는 자기 고민 이야기는 저랑은 아예 안 하고 오로지 돈 얘기만 한다"며 웃었다. 그런 이성민은 '미우새' 아들 중 사윗감으로 누구를 선택하겠냐는 질문에는 오랜 인연이 있는 배우 최진혁을 꼽았다. 이에 서장훈은 "아마 제 생각에는 따님도 여기서 최진혁일 것"이라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.
최진혁은 어머니의 생신 선물로 직접 꽃꽂이를 했다. 그러나 엉성한 솜씨에 서장훈은 "조금 더 잘할 수 있지 않았을까? 어머니 계신데 죄송하지만 최진혁은 못생겼으면 큰일 날 뻔했다"고 해 웃음을 안겼다. 이후 등장한 어머니에게 최진혁은 생일 축하 노래를 부르며 깜짝 등장해 어머니를 놀라게 했다. 최진혁은 "팬들이 준 꽃이 남아서 만들었다. 돈 하나도 안 들었다. 맨날 생일 때 비싼 거 주면 반품하고 혼만 내니까 이번 생일은 저렴하게 준비했다"고 했다. 이에 신동엽이 "도가 지나치게 저렴한 거 아니냐"고 했지만, 최진혁의 어머니는 "좋다. 저걸 만든다고 생각한 것 자체가 감동이다"라고 했다. 실제로 어머니는 최진혁에게도 "우리 아들 똑똑해졌다. 너무 예쁘다. 우리 아들 최고다"라며 감동한 모습을 보였다.
한편, 방송 말미에는 최근 결혼식을 올린 김종국이 김희철, 김동현과 만나는 모습이 그려졌다. 김희철은 김종국의 아내를 둘러싼 여러 가지 소문을 이야기했고, 김종국은 "내가 정확하게 이야기할게"라며 이를 직접 언급해 다음 주 방송에 대한 궁금증을 자극했다. SBS '미우새'는 매주 일요일 밤 9시 방송된다.