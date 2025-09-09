스포츠조선

'재혼' 김병만 아내, 비밀리에 혼자 출산한 이유 "두 딸 주목받는 거 싫었다" ('사랑꾼')

기사입력 2025-09-09 08:00


'재혼' 김병만 아내, 비밀리에 혼자 출산한 이유 "두 딸 주목받는 거 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 개그만 김병만의 아내가 그동안 밝히지 못한 속마음을 꺼냈다.

8일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 김병만 아내가 출연했다.

김병만 아내는 그간 임신 사실을 공개하지 않은 이유에 대해 "제가 처음부터 말하지 말자고 했다. 임신했을 때도 (김병만에게) 아무한테도 알리지 말자고 했고 자녀가 김병만 아이로 주목받게 하고 싶지 않은 것도 있었다. 아직은 우리가 나설 타이밍이 아니니 때가 되면 알릴 수 있는 시간이 오겠지 싶었다"라고 이야기했다.


'재혼' 김병만 아내, 비밀리에 혼자 출산한 이유 "두 딸 주목받는 거 …
이어 "아이를 임신하고 혼자 출산하는 과정이, 그때는 그냥 흘러갔지만 지금 생각을 해보면 나 혼자 감당한 부분이 있어서 울컥한다"라며 눈물을 쏟았고 홀로 출산했다고 밝히기도 했다, 김병만 아내는 "무서웠다. 자연분만이면 혼자 못했을 텐데 아무 생각 없이 수술대 위에 올라갔더니 수술이 그냥 끝나버렸다. 첫째 아이한테 많이 의지한 것 같다"라며 다시 눈물을 훔쳤다.

또 김병만에 대해 "남편은 30분 간격으로 아이를 봐준다. 마음도 여리고 다정하다. 제게 김병만은 소중하고 존경스러운 존재"라며 애틋함을 가득 드러냈다.

한편 김병만은 2010년 결혼했지만 오랜 별거 끝에 2023년에 이혼했다. 이후 현재 아내와의 사이에서 두 딸을 낳은 뒤 최근 혼인신고를 마치고 정식 부부가 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

2.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

3.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

4.

'싱글맘' 정가은, 택시 기사들에게 팩폭 "많이 아니고 조금 대단"

5.

'45세' 옥주현, 비혼선언 아니었다..."조여정 같은 남자와 결혼하고파" ('4인용 식탁')

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

2.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

3.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

4.

'싱글맘' 정가은, 택시 기사들에게 팩폭 "많이 아니고 조금 대단"

5.

'45세' 옥주현, 비혼선언 아니었다..."조여정 같은 남자와 결혼하고파" ('4인용 식탁')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심 '이러다 클린스만될라'

2.

"손흥민이 어떻게 지켰는데" 그녀가 다시 움직인다, 레비 떠난 토트넘 2차례 인수 시도…구단주 '매각 불가' 선언, 한밤중 긴급 성명

3.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

4.

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라질 명장' 효과 기대 UP

5.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.