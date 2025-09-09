자동차→커피→패션까지..'임지연♥' 이도현, 광고 들어올 때 노 젓는다.…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이도현이 인기 브랜드 앰배서더를 섭렵하며 광고계 독주 중이다.
이어 지난 8월 글로벌 식품 기업의 앰배서더로 선정된 가운데, 이 기업의 커피머신 론칭 행사에 참석해 세련된 비주얼을 자랑했다.
뿐만 아니라 이도현은 모던 베이식 캐주얼 웨어 브랜드의 2025 FW 시즌 캠페인 앰배서더로 합류, 감각적인 스타일링이 돋보이는 화보로 주목을 받았다.
업계 내 쏟아지는 러브콜을 뒤로 한 채 팬들과의 만남을 최우선으로 하는 등 이도현만의 진심 어린 행보가 광고계에서 통했다는 평이다. 현재에도 이도현을 향한 다양한 브랜드의 광고 모델 제의가 폭주하고 있는 가운데, 이도현이 또 어떤 광고로 색다른 매력을 선사할지 기대된다.
한편, 이도현은 새 드라마 '그랜드 갤럭시 호텔'(홍정은·홍미란 극본, 오충환 연출)로 시청자들과 만난다. '그랜드 갤럭시 호텔'은 위령 호텔의 사장이 실종되면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨틱 판타지로, 극 중 이도현은 호텔의 새로운 사장인 은하 역을 맡아 비밀스러운 속내를 감춘 캐릭터를 연기할 예정이다.
