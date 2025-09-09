스포츠조선

김지혜, 긴급 제왕절개→쌍둥이 남매 출산 "혈압 높아 임신중독증 증상..회복 중"

기사입력 2025-09-09 10:26


[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 캣츠 출신 김지혜가 쌍둥이를 품에 안았다.

그룹 파란 출신 뮤지컬 배우 최성욱은 9일 아내 김지혜가 쌍둥이 남매를 무사히 출산했다고 전했다.

최성욱은 "아가들은 신생아 중환자실에 있어서 촬영이 불가하여 아직 얼굴을 보여드릴 수 없다"며 "아내는 출산 후 혈압이 높아 임신중독증 초기 증상이 미세하게 있었지만 잘 견뎌내며 회복 중이다"고 밝혔다. 이어 "너무 걱정 마시고 좀 더 건강한 모습으로 인사드리도록 하겠다. 출산 응원해 주신 많은 분들 다시 한번 진심으로 감사드린다"고 인사를 전했다.


김지혜는 최근 조산 위기로 응급실을 찾았다가 무사히 퇴원했으나, 지난 8일 새벽 양수가 터지면서 긴급 제왕절개 수술을 받았다. 최성욱은 "너무나도 갑작스럽게 오늘 새벽 3시 반경에 양수가 터지고 피가 흘러서 다급하게 응급실을 방문했다"며 "이미 분만 진행이 많이 된 상태여서 긴급 제왕을 바로 시행할 듯하다"며 긴박했던 상황을 알렸다.

이후 많은 걱정이 이어지자 최성욱은 김지혜의 계정을 통해 출산 소식과 현재 상황을 상세히 전하며 팬들을 안심시켰다.

한편 김지혜는
그룹 파란 출신 뮤지컬 배우 최성욱과 2019년 결혼했다. 이후 결혼 6년 만인 지난 2월 난임을 극복하고 시험관에 성공해 쌍둥이를 임신했다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

