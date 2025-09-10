오죠갱, 해체수순…쿄카 등 6인 "이부키, 출연료 빼돌린 매니저 해임 약…

스포츠조선

[스포츠조선 백지은 기자] 댄스크루 오사카오죠갱(이하 오죠갱)이 이부키 논란에 대한 입장을 밝혔다.

오죠갱 쿄카 미나미 우와 쥰나 하나 루는 9일 "이번 여러 문제로 많은 분들께 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 입장문을 발표했다.

오죠갱은 "오죠갱은 이부키를 중심으로 Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터(이하 스우파3)'를 위해 결성된 7명의 팀이다. 각자 개별적으로 활동해오던 멤버들이지만 팀 매니저를 정하는 과정에서 이부키의 개인 매니저이자 오래 전부터 함께해온 인물이 매니저가 됐다"고 설명했다.

이어 "매니저로부터 출연료가 지급되지 않거나 금액이 불투명하게 처리되는 등 수많은 문제가 발생했다. 지급 기한이 지나도 급여가 지급되지 않았고 정당한 금액조차 제시되지 않은 채 멤버들의 문의에도 답변이 없는 상태가 이어졌다. 방송 촬영 기간이나 종료 후 수많은 일 오퍼가 있었지만 저희는 어떠한 일이 들어왔는지 사전에 공유받지 못했고, 개인의 일마저 매니저의 관리 아래에서 무산됐다"고 폭로했다.

또 "이 사실을 알게된 6명은 이부키 및 매니저와 온라인으로 장시간에 걸쳐 얘기를 나눴다. 그 자리에서 이부키는 6명에게 사과하며 매니저를 해임하겠다고 했다. 저희는 그 말을 믿고 크루 멤버 전원 콘서트에 참여하기로 했다. 그러나 약속은 지켜지지 않았다"며 "앞으로 오죠갱 활동은 다시 논의해 성실하게 알려드리겠다. 이번 일로 혼란을 끼쳐 드려 진심으로 죄송하다"고 사과했다.


그러나 이번 입장문은 공개된지 한시간도 되지 않아 돌연 삭제됐다. 멤버들은 공식 계정 로그인이 불가하다는 입장을 밝혔다. 이에 이부키 측에서 멤버들의 계정 접근을 차단한 게 아니냐는 추측이 나오고 있다.

'스우파3' 공연사 루트59는 이부키가 6일과 7일 서울 공연에 이어 13일 부산 사직실내체육관에서 열리는 부산 콘서트까지 불참한다고 밝혔다.

그러자 이부키는 아티스트로서 발언할 권리조차 박탈당한 상태에서 주최 측이 계약을 강요해 크루원들과의 사이도 틀어졌다며 공연 불참 역시 협의 없이 일방적으로 통보했다고 주장했다.


이에 루트59는 오죠갱 매니저가 크루 멤버들의 출연료를 기재하지 않는 등 이면계약을 요구했고, 이부키는 출연 합의를 뒤집고 공연 불참을 통보한 뒤 연락이 두절됐다고 맞섰다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

