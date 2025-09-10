스포츠조선

'추신수♥' 하원미, 실버버튼 들고 가더니..인플루언서 할인받아 외제차 플렉스

최종수정 2025-09-10 20:34

'추신수♥' 하원미, 실버버튼 들고 가더니..인플루언서 할인받아 외제차 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 인플루언서 할인을 받아 외제차를 구입, 만족감을 드러냈다.

10일 '하원미' 채널에는 '추신수 몰래 이번엔 삽니다'라는 영상이 게재됐다.

하원미는 "남편 차 벤틀리를 얼마 전에 팔았는데, 이번에 제 차를 살 거다. 제 차는 남편에게 주고 출퇴근용 작은 차를 타고 싶다"라며 예산은 5천만 원 이하로 잡았다.


'추신수♥' 하원미, 실버버튼 들고 가더니..인플루언서 할인받아 외제차 …
하원미는 자신이 사고 싶은 외제차 매장을 찾아갔는데, 상담을 받아보니 하원미가 원하는 드림카는 4천 9백만원 정도였다. 하원미는 "예쁜 여자들이 탈 것 같다"라며 로망을 드러냈고 이날 받은 유튜브 실버 버튼을 직원에게 보여줘 눈길을 끌었다. 하원미는 직원에게 "인플루언서 할인이 있나"라며 실버 버튼을 수줍게 보여줘 웃음을 안겼다. 근데 실제 인플루언서 할인이 존재해 모두를 놀라게 했다. 직원은 "구독자가 10만 명 이상이면 추가 할인을 받을 수 있다"라고 알렸고 하원미는 추신수에게 전화를 걸어 상황을 설명했다.

대중교통을 이용하라며 시무룩했던 추신수는 잠시 후 언제 그랬냐는 듯 매장에 도착, 쿨하게 비용을 결제했다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

2.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

3.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

4.

'성전환' 하리수, 연예계 성희롱 폭로 "여자 맞냐며 성관계 요구, 옷도 벗으라고"

5.

김수용, 의사집안 금수저라더니..2천만원 빌려달라는 후배에 흔쾌히 "알겠다"(비보티비)

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

2.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

3.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

4.

'성전환' 하리수, 연예계 성희롱 폭로 "여자 맞냐며 성관계 요구, 옷도 벗으라고"

5.

김수용, 의사집안 금수저라더니..2천만원 빌려달라는 후배에 흔쾌히 "알겠다"(비보티비)

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

3.

맨시티 미쳤다! '1300억 레알 스타' 영입 선두→내년 1월 초대형 이적 터진다…"의욕 없는 리버풀보다 앞서"

4.

무너진 5할→멀어지는 PS…부상병 복귀 시작! 1군 등록→선발 출전, '트레이드 성공' 유격수가 돌아왔다

5.

'1우승 173골 101도움' 손흥민이 아니라고? '올해의 선수' 베일도 아니다...레비 25년 토트넘 최고 영입은 '3부 출신'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.