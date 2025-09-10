'추신수♥' 하원미, 실버버튼 들고 가더니..인플루언서 할인받아 외제차 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 인플루언서 할인을 받아 외제차를 구입, 만족감을 드러냈다.
10일 '하원미' 채널에는 '추신수 몰래 이번엔 삽니다'라는 영상이 게재됐다.
하원미는 "남편 차 벤틀리를 얼마 전에 팔았는데, 이번에 제 차를 살 거다. 제 차는 남편에게 주고 출퇴근용 작은 차를 타고 싶다"라며 예산은 5천만 원 이하로 잡았다.
하원미는 자신이 사고 싶은 외제차 매장을 찾아갔는데, 상담을 받아보니 하원미가 원하는 드림카는 4천 9백만원 정도였다. 하원미는 "예쁜 여자들이 탈 것 같다"라며 로망을 드러냈고 이날 받은 유튜브 실버 버튼을 직원에게 보여줘 눈길을 끌었다. 하원미는 직원에게 "인플루언서 할인이 있나"라며 실버 버튼을 수줍게 보여줘 웃음을 안겼다. 근데 실제 인플루언서 할인이 존재해 모두를 놀라게 했다. 직원은 "구독자가 10만 명 이상이면 추가 할인을 받을 수 있다"라고 알렸고 하원미는 추신수에게 전화를 걸어 상황을 설명했다.
대중교통을 이용하라며 시무룩했던 추신수는 잠시 후 언제 그랬냐는 듯 매장에 도착, 쿨하게 비용을 결제했다.