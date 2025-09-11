스포츠조선

"물에 빠진 강쥐" 노윤서, 뜻밖의 파격 비키니룩

기사입력 2025-09-11 22:49


"물에 빠진 강쥐" 노윤서, 뜻밖의 파격 비키니룩

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 노윤서가 뜻밖의 비키니 자태를 뽐냈다.

노윤서는 10일 자신의 개인 계정에 "때는 바야흐로 재작년 푸켓"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.


"물에 빠진 강쥐" 노윤서, 뜻밖의 파격 비키니룩
사진 속 노윤서는 다양한 비키니를 입고 푸켓 해변에서 즐거운 한때를 보냈다. 마른 미녀로 생각했는데 의외의 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑해 눈길을 끌었다.


"물에 빠진 강쥐" 노윤서, 뜻밖의 파격 비키니룩
한편, 지난해 영화 '청설'로 관객과 만난 노윤서는 차기작은 넷플릭스 시리즈 '동궁'을 택했다. '동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.

lyn@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

5.

김준호♥김지민, 결혼 3주만에 뒤늦은 혼인신고 "이제 아이 돌잔치만 남아"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

5.

김준호♥김지민, 결혼 3주만에 뒤늦은 혼인신고 "이제 아이 돌잔치만 남아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

'캡틴' 김광현이 아니라? '대선배' 끝판왕 은퇴에 28sv 마무리가 '꽃돌이' 자처한 이유 [대구현장]

3.

'초비상' KIA 또 부상자 발생, 1이닝 강판 뒤 병원행…'최고 143㎞' 말이 안 되는 구속이었다

4.

'4-0 → 4-6' LG 이걸 지네.. KT에 대충격 역전패! → 이제 뒤통수 뜨겁다! 한화와 3.5경기 차이

5.

"사우디프로리그는 EPL과 동급" 호날두한테 옮았나…토니 "알아흘리는 英 TOP4급"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.