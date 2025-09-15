스포츠조선

‘백번의 추억’ 첫방, 회수권·음악다방까지 완벽 재현…청춘의 울림 전했다

기사입력 2025-09-15 13:40


‘백번의 추억’ 첫방, 회수권·음악다방까지 완벽 재현…청춘의 울림 전했다

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '백번의 추억'이 첫 방송부터 1980년대 청춘들의 우정과 첫사랑을 아날로그 감성으로 풀어내며 시청자들의 마음을 흔들었다.

지난 13일 방송된 첫 회는 1982년 서울 아침, 100번 버스 안내양 고영례(김다미)의 힘찬 "오라이~" 외침으로 시작해 그 시절 거리의 공기와 활기를 그대로 재현했다. 김다미의 단단한 존재감과 신예은의 섬세한 감정 연기, 허남준의 신선한 눈빛은 단순한 시대극을 넘어 1980년대의 순수한 청춘 서사를 생생하게 되살렸다.

극은 회수권, 토큰, 성문영어책, 주판, 종이인형 같은 생활 소품들까지 디테일하게 담아내며 "생활상까지 완벽하게 재현했다"는 반응을 이끌어냈다. 가진 건 많지 않았지만 서로에게 의지가 되어주던 시절, 청춘의 힘은 오늘날의 시청자들에게도 특별한 울림을 전했다.

영례와 종희(신예은)의 우정은 극의 중심을 단단히 지탱했다. 영례가 절망에 빠졌을 때 종희는 "보너스로 소원권 하나 저축할게"라며 힘든 현실을 웃음으로 바꿔주었고 함께 버스 라디오에 맞춰 노래하는 장면은 두 소녀의 청춘을 더욱 빛나게 했다. 이어 극장은 입틀막 엔딩으로 긴장감을 안겼고, 2회에서는 영례와 종희, 재필(허남준)의 재회가 새로운 삼각구도의 서막을 열며 로맨스의 향방을 궁금케 했다.

여기에 카펜터스 'Close to You'를 백예린이 리메이크한 곡 유심초의 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴', 유재하의 미발표곡 '별 같은 그대 눈빛'까지 시대를 넘어 다시 울려 퍼진 명곡들이 더해져 첫사랑과 우정의 감성을 배가시켰다. 세대를 잇는 음악은 드라마의 몰입도를 극대화하며 작품의 매력을 한층 끌어올렸다.

'백번의 추억'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

3.

고현정 '신세계家 언급' 부담됐나..전남편 조카 애니 '좋아요' 결국 취소

4.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

5.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

3.

고현정 '신세계家 언급' 부담됐나..전남편 조카 애니 '좋아요' 결국 취소

4.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

5.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.