‘백번의 추억’ 첫방, 회수권·음악다방까지 완벽 재현…청춘의 울림 전했다

|
[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '백번의 추억'이 첫 방송부터 1980년대 청춘들의 우정과 첫사랑을 아날로그 감성으로 풀어내며 시청자들의 마음을 흔들었다.
영례와 종희(신예은)의 우정은 극의 중심을 단단히 지탱했다. 영례가 절망에 빠졌을 때 종희는 "보너스로 소원권 하나 저축할게"라며 힘든 현실을 웃음으로 바꿔주었고 함께 버스 라디오에 맞춰 노래하는 장면은 두 소녀의 청춘을 더욱 빛나게 했다. 이어 극장은 입틀막 엔딩으로 긴장감을 안겼고, 2회에서는 영례와 종희, 재필(허남준)의 재회가 새로운 삼각구도의 서막을 열며 로맨스의 향방을 궁금케 했다.
여기에 카펜터스 'Close to You'를 백예린이 리메이크한 곡 유심초의 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴', 유재하의 미발표곡 '별 같은 그대 눈빛'까지 시대를 넘어 다시 울려 퍼진 명곡들이 더해져 첫사랑과 우정의 감성을 배가시켰다. 세대를 잇는 음악은 드라마의 몰입도를 극대화하며 작품의 매력을 한층 끌어올렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com