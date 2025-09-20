'임효성♥과 별거' 슈, 결국 10kg 빠졌다 "너무 힘들어"

|
[스포츠조선 이게은기자] 그룹 S.E.S 멤버 슈가 부침을 겪으며 병풀 사업에 더욱 집중, 고된 일정에 10kg이 빠졌다고 밝혔다.
19일 '인간 That's 슈' 채널에는 '폭염주의보 뜬 날 병풀밭에서 살아남기..(리얼 노동 현장)'라는 영상이 게재됐다.
슈는 땀을 뻘뻘 흘리며 잡초를 뽑았고 "뿌리째 뽑아야 한다. 이렇게 뽑아도 금방 또 나온다. 이걸 하면 살이 빠진다. 10kg 인가 빠졌다. 여기 오면 3일에 1kg씩 빠진다. 병풀이 말랐는데 덕분에 나도 말랐다"라며 헛웃음을 터트렸다.
|
한편 슈는 1997년 유진, 바다와 S.E.S로 데뷔했으며 2010년 농구선수 출신 임효성과 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 2016년 8월부터 2018년 5월까지 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의를 받아 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 자숙의 시간을 보냈다.
최근 슈는 임효성과 4년째 별거 중이라고 밝혀 화제를 모으기도 했다.
joyjoy90@sportschosun.com