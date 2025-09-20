스포츠조선

"잘라줘서 고마워" 충격 경질된 손흥민 스승, 포스텍처럼 EPL 재취업각 잡혔다…'웨스트햄과 대화 나눠'

기사입력 2025-09-20 10:14


"잘라줘서 고마워" 충격 경질된 손흥민 스승, 포스텍처럼 EPL 재취업각…
출처=트랜스퍼 뉴스 라이브 SNS

"잘라줘서 고마워" 충격 경질된 손흥민 스승, 포스텍처럼 EPL 재취업각…
AFP연합뉴스

"잘라줘서 고마워" 충격 경질된 손흥민 스승, 포스텍처럼 EPL 재취업각…
AFP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]노팅엄 포레스트에서 '대박' 성적을 낸 누누 에스피리투 산투 감독이 같은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 내 재취업이 유력시되고 있다.

영국 일간 '가디언'은 19일(현지시각), 2025~2026시즌 개막 후 부진을 면치 못한 웨스트햄이 그레이엄 포터 웨스트햄 감독을 경질할 경우 팀 지휘봉을 잡을 적임자를 두고 검토 단계에 돌입했다고 보도했다.

이 매체는 데이비드 설리번 웨스트햄 구단주가 늘 EPL 경험을 지닌 '백수 감독'을 소방수로 선임하길 선호한다는 점을 들어, 2015년부터 2017년까지 웨스트햄을 이끌었던 슬라벤 빌리치, 전 에버턴 감독 션 다이크, 그리고 누누 감독을 유력한 후보로 언급했다.

세 명의 후보는 EPL의 치열한 경쟁에 익숙한 지도자로, 현재 웨스트햄은 5경기 중 4패를 당하며 강등권인 리그 18위에 머물러있다. 14일 토트넘과의 런던 더비에서 0대3 참패를 당한 후 포터 감독의 입지는 급격하게 좁아진 것으로 보인다. 20일 크리스탈 팰리스와의 홈 경기 결과가 포터 감독의 운명을 좌우할 가능성이 제기되고 있다. 일부 팬 단체는 팰리스전을 시작으로 포터 감독 퇴진 시위를 벌일 예정인 것으로 전해졌다.


"잘라줘서 고마워" 충격 경질된 손흥민 스승, 포스텍처럼 EPL 재취업각…
로이터연합뉴스
이런 가운데 영국 스포츠라디오 '토크스포츠'는 같은 날 웨스트햄 관계자가 누누 감독과 이미 감독 선임과 관련하여 대화를 나눴다고 보도했다.

지난시즌 노팅엄을 29년만에 유럽클럽대항전 무대에 올려놓은 누누 감독은 13일 노팅엄 구단주 에반제로스 마리나키스와의 관계 악화로 돌연 경질됐다. 엔지 포스테코글루 전 토트넘 감독이 후임으로 노팅엄 지휘봉을 잡았으나, 개막 후 두 경기에서 연패하며 체면을 구겼다.

포터 감독이 경질될 경우, 웨스트햄은 지난시즌 종료 이후 감독을 바꾼 네 번째 EPL 클럽이 된다. 토트넘이 시즌 종료 직후 '유로파리그 우승 사령탑' 포스테코글루 감독을 경질하고 토마스 프랭크 전 브렌트포드 감독을 선임했다.


"잘라줘서 고마워" 충격 경질된 손흥민 스승, 포스텍처럼 EPL 재취업각…
AFP연합뉴스
누누 감독이 런던 스타디움으로 향하면, 브렌트포드, 토트넘, 노팅엄, 웨스트햄간에 '감독 연쇄이동'이 벌어지는 셈이 된다.

누누 감독은 노팅엄을 맡기 전 발렌시아, 포르투, 울버햄튼, 토트넘, 알 이티하드 등을 지휘했다. 토트넘에선 손흥민(LAFC)과 스승과 제자의 연을 맺었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 돌아가신 조부모 빈 집서 주저앉아 오열 "괴롭고 힘들어" ('나혼산')

2.

'수련 촬영 금지'라던 이효리 요가 원장 "몰래 촬영은 OK"

3.

안선영, 치매母 용서하는데 50년..."미워하느라 시간 허비"

4.

지현우, 7세 연하 이세희와 ♥핑크빛 터졌다.."놀랄 정도로 비슷" ('전현무계획2')

5.

박태환, 고3 때 10억대 '잠실 아파트' 내돈내산…"그때 사길 잘 했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC급 충격 보도!' 韓 아이돌 손흥민, 메시 넘었다…"단 2주 만에 MLS 유니폼 최다 판매 등극" 전례 없는 열풍

2.

1이닝→1⅔이닝 연투도 된다…151㎞ 제대로 꽂힌다! PS 최고 무기 기대 만발 "감독도, 팀도 바라던 모습"

3.

'슈퍼스타' 손흥민도 감당 어려운 '자연재해급' 조편성...'메시-홀란' 막고, 돈나룸마 뚫어야?...사상 첫 월드컵 '2포트', 쉬운 길은 없다

4.

해트트릭쇼 봤지? "토트넘은 손흥민 이적을 후회하고 있을지도"…1년 잔류는 420억의 가치(英매체)

5.

"축구장이 복싱장으로 바뀌었다" 중국-베트남 클럽, 아챔서 40초 난투극 추태→관중 물병투척 '난장판'…中 전원무승

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC급 충격 보도!' 韓 아이돌 손흥민, 메시 넘었다…"단 2주 만에 MLS 유니폼 최다 판매 등극" 전례 없는 열풍

2.

1이닝→1⅔이닝 연투도 된다…151㎞ 제대로 꽂힌다! PS 최고 무기 기대 만발 "감독도, 팀도 바라던 모습"

3.

'슈퍼스타' 손흥민도 감당 어려운 '자연재해급' 조편성...'메시-홀란' 막고, 돈나룸마 뚫어야?...사상 첫 월드컵 '2포트', 쉬운 길은 없다

4.

해트트릭쇼 봤지? "토트넘은 손흥민 이적을 후회하고 있을지도"…1년 잔류는 420억의 가치(英매체)

5.

"축구장이 복싱장으로 바뀌었다" 중국-베트남 클럽, 아챔서 40초 난투극 추태→관중 물병투척 '난장판'…中 전원무승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.