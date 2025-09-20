스포츠조선

[포토] 키스오브라이프 하늘 '시구하러 야구장 왔어요'

기사입력 2025-09-20



20일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 걸그룹 '키스오브라이프' 멤버 하늘이 시구를 했다. 시구하는 하늘. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.09.20/

