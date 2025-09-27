박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" ('나혼산')[종합]

기사입력 2025-09-27 00:32


박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

[스포츠조선 정안지 기자] 박나래가 할아버지와 할머니가 돌아가신 후 처음으로 조부모님 댁을 찾아 오열했다.

26일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 박나래가 돌아가신 조부모님의 집을 정리하는 모습이 그려졌다.

이날 박나래는 "이 길 오랜만이다"며 말 없이 어딘가로 향했고, 잠시 후 한 집 앞에 도착해 눈물을 흘렸다. 쉽사리 발을 떼지 못하던 박나래는 결국 주저 앉은 채 "너무 힘들다"면서 눈물을 참았다.

이어 박나래는 "할머니, 할아버지 나래 왔어요"라며 힘겹게 문을 열었다. 2년 만에 조부모님 댁을 찾은 것. 항상 박나래가 오면 언제나 따스하게 반겨주던 할머니, 할아버지의 모습 대신 무성하게 자란 잡초들이 텅 비어버린 시간을 말해줬다. "어떡해"를 되뇌이며 마당을 둘러보던 박나래는 우두커니 자리 잡은 평상에 앉아 고개를 떨궜다.


박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…
마음을 다 잡고 집 안에 들어선 박나래는 여전히 그 자리 그대로 걸려 있는 사진들을 보며 눈물을 흘렸다. 박나래는 "두 분이 돌아가시고 나서, 건강한 애도 기간이라는 말이 있지 않나. 제가 그렇게 못 보냈다. 그냥 매일 꿈을 꾸는데 꿈 속에서는 할머니가 너무 건강하신데 깨면 그게 진짠 줄 알고 있다가 10분 뒤 현실을 자각을 하면 눈물이 나더라"고 했다. 이어 그는 "이 집에 오면 무너질 것 같아서 이 집에 못 오고 있었다"면서 "할아버지가 돌아가시기 6개월 전부터 두 분이 요양병원을 가셨는데 할아버지가 갑작스럽게 돌아가시고 할머니도 요양 병원에 계셨다. 이 집을 미쳐 신경 쓸 겨를이 없었다"고 했다.

이어 박나래는 "가족분들이 어느 정도 미리 치워주셨고, 못 치운 것 들이 남아 있어서 내가 치우고 싶다고 했다"면서 "엄청 용기 내서 2년 만에 온 거다"고 했다.


박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…
이어 박나래는 맨손으로 마당 잡초를 뜯고 할머니가 아끼던 집게를 정리하며 할머니와의 추억을 떠올렸다. 그때 누군가가 찾아왔고 바로 전현무와 기안84였다. 박나래는 "할머니, 할아버지 사진도 떼고 집 정리를 해드리고 싶다고 이야기 했다. 두 분 살아계실 적처럼 항상 깨끗하고 따뜻한 곳이면 좋겠다고 했다"며 "오빠들도 흔쾌히 같이 가주고 싶다고 해서 내려와 줘서 너무 고맙다"고 했다.

현재 누수로 인해 벽지에 곰팡이가 핀 상태라는 집. 소중한 집을 직접 보수 하기 위해서는 사진을 떼야 한다는 박나래는 "도저히 내 손으로는 못 떼겠더라. 집을 수리하지 않으면 폐가가 될 것 같다"며 집 정리를 하는 이유를 전했다.


박나래, 냉장고 속 돌아가신 할머니 김치에 '오열' "너무 보고싶어" (…

그때 박나래는 냉장고 속 할머니 김치를 발견, 그리움 마음에 눈물을 쏟았다. 또한 할아버지와 할머니의 흔적이 고스란히 남아있는 소파를 어쩌나 고민, 기안84는 "중고거래 올려 보까"라고 했다. 그러자 박나래는 속상함에 "이걸 왜 하냐"면서 소리를 쳤고, 해당 장면을 스튜디오에서 지켜보던 기안84는 민망함에 고개를 숙여 웃음을 안겼다.

잠시 후 세 사람은 식사 후 청소 준비물 등을 사고는 다시 할머니, 할아버지 댁으로 향했다. 이어 세 사람은 옷을 갈아입고 바로 정리를 시작, 잡초를 뽑고 버릴 물건들을 정리했다. 덕분에 금방 깨끗해진 마당.

그때 기안84는 "풀독 올랐나보다"며 풀 잔뜩 묻은 손으로 벅벅 긁었고, 바로 상의를 탈의한 채 등목을 했다. 전현무도 상의를 탈의한 채 가슴털을 공개, 그때 기안84는 "털이 예전보다 가늘어져 있더라"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

2.

'사실혼 전처' 진미령, 故 전유성 애도..근조화환 보내 마지막 인사

3.

"결혼식 하객=빌런"…'최현석 딸' 최연수, 새신부 저격글 논란→결국 삭제

4.

김혜수, '유해진 절친' 차승원과 손 꼭 잡고 재회…할리우드급 투샷

5.

'활동 중단' 서우, 미국 가더니 폭풍 벌크업 "등짝 넓어져 편지 써도 될 듯"

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

2.

'사실혼 전처' 진미령, 故 전유성 애도..근조화환 보내 마지막 인사

3.

"결혼식 하객=빌런"…'최현석 딸' 최연수, 새신부 저격글 논란→결국 삭제

4.

김혜수, '유해진 절친' 차승원과 손 꼭 잡고 재회…할리우드급 투샷

5.

'활동 중단' 서우, 미국 가더니 폭풍 벌크업 "등짝 넓어져 편지 써도 될 듯"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]충격적인 손흥민 패싱, AFC 올해의 선수상 SON 왜 제외했나...'부진' 일본-이란 선수가 후보로

2.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

3.

토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 영입 전망→프랭크 감독 찬사

4.

"너무 싫어→의심의 여지없어" LA FC 감독 '오피셜', 손흥민 효과→자신감+에너지 '새 바람'…정상빈 '코리안 더비', "나도 기대" 미소 폭발

5.

이 얼마나 짜릿한 순간인가, '54호포 오타니-12승 야마모토' LAD 지구 우승...그러나 김혜성의 우울한 가을

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.