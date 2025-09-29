‘이채민♥’ 류다인, SBS ‘각성’ 합류…이준혁 손 잡는다[공식]

기사입력 2025-09-30 06:00


‘이채민♥’ 류다인, SBS ‘각성’ 합류…이준혁 손 잡는다[공식]

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 류다인이 SBS 새 드라마 '각성'으로 오컬트 스릴러에 도전한다.

29일 제작진에 따르면 류다인은 극 중 성령고 3학년 김예진 역으로 캐스팅됐다. 김예진은 종합병원 원장의 딸이자 의사 집안에서 태어난 금수저로 애교 많고 여린 성격의 '온실 속 화초' 같은 인물. 하지만 할아버지가 병원 이사장인 만큼 집안의 모든 기대를 짊어진 채 서울대 의대 합격이 삶의 목표로 주어진 상황. 만약 목표를 이루지 못하면 가족은 모든 걸 잃게 되는 운명에 놓인다.

'각성'은 대치동 입시지옥 한복판에 전학 온 아이로부터 벌어지는 이야기를 그린 오컬트 드라마다. 서울대 의대 진학을 꿈꾸는 학생이 성적 향상을 위해 각성제를 복용한 뒤 죽은 자의 목소리를 듣게 되고 악령의 유혹에 흔들리는 과정을 그린다. 아이들을 구하기 위해 교황청 구마 사제가 뛰어들면서 긴장감은 최고조로 치닫는다.

앞서 이준혁이 구마 사제 역에 낙점돼 화제를 모았고 오예주도 합류를 확정 지었다. 여기에 류다인의 합류 소식까지 더해지며 신선한 캐스팅 라인업을 완성했다. SBS 편성으로 내년 상반기 방송을 앞두고 있다.

류다인은 2020년 '18어게인'으로 데뷔해 '일타스캔들', '피라미드 게임' 등으로 얼굴을 알렸다. 특히 '일타스캔들'에 함께 출연했던 배우 이채민과 공개 열애 중으로 지난해 3월 열애 사실을 인정하며 화제를 모았다. 최근 이채민은 tvN '폭군의 셰프'에서 활약하며 주목받은 바 있어 두 사람의 행보에도 시선이 쏠린다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

2.

이 자신감 뭐지...꼴지팀 신임 감독의 포부 "내년 당장 5강 가능하다" 그런데 조건이 있다? [고척 현장]

3.

英 최고 매체 폭로, 토트넘 '전설' 손흥민한테도 이러면 난리난다..."경질된 레비, 출입 금지+관중석행"

4.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

5.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.