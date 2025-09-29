“하늘의 별 됐다” 배정남, 반려견 벨 떠나보내며 전한 마지막 편지[SC…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 배정남이 반려견 벨의 갑작스러운 죽음을 알리며 팬들을 눈물짓게 했다.
29일 배정남은 자신의 채널을 통해 "사랑하는 우리 딸 벨이 하늘의 별이 되었어요"라는 글과 함께 애틋한 심경을 전했다. 그는 "재활에 수술에 힘든 일 다 겪고 이겨내서 너무 고맙고 대견했는데, 이제 편안히 살기를 바랐는데 갑자기 심장마비로 쓰러져 강아지 나라로 떠났다"고 밝혔다. 이어 "너무나 착하고 예쁜 딸 벨을 사랑해주고 응원해 주신 모든 분들께 감사드린다. 이제는 더 이상 아프지 말고 그곳에서 마음껏 뛰어놀길 바란다. 아빠한테 와줘서 고맙다. 많이 사랑한다"고 남겨 보는 이들을 울컥하게 했다.
지난 3월에는 건강을 되찾은 벨의 근황이 전해져 팬들의 응원이 이어지기도 했다. 배정남은 "삑삑이 사랑 때문에 목힘도 쎄지고 날라댕기네 내새끼"라며 직접 영상을 공개했고, 화면 속 벨은 힘차게 뛰어다니며 놀라운 회복력을 보여줬다. 급성 디스크로 전신마비 위기까지 겪었던 벨이 재활을 통해 다시 달리는 모습은 많은 이들에게 희망의 메시지가 됐다.
하지만 불과 몇 달 만에 날아든 갑작스러운 비보에 팬들은 충격과 슬픔을 감추지 못하고 있다. 온라인에는 "기적적으로 회복했는데 너무 허무하다", "아빠의 사랑을 듬뿍 받고 갔을 것", "벨도 하늘에서 행복하게 뛰어놀길", "배정남 씨의 마음이 너무 아프겠다" 등 위로와 애도의 목소리가 이어지고 있다.
