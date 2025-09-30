쯔양, 불치병 앓고 있었다 "망막색소변성증으로 실명 위기"

기사입력 2025-09-30 06:08


쯔양, 불치병 앓고 있었다 "망막색소변성증으로 실명 위기"

[스포츠조선 이유나 기자] 구독자 1250만명 쯔양이 불치병을 고백했다.

유튜버 쯔양이 자신이 망막색소변성증을 앓고 있다고 직접 밝혔다. 29일 쯔양의 유튜브 채널에는 '135개 메뉴가 있는 PC방에서 xx만원치 시켜먹기'라는 제목의 영상이 올라왔다.


쯔양, 불치병 앓고 있었다 "망막색소변성증으로 실명 위기"
영상 속에서 쯔양은 PC방에서 게임과 먹방을 즐기던 중 한 스태프의 "그래서 시력이 더 안 좋아진 거 아니냐"는 질문에 "초등학생 때부터 시력이 이랬다. 컴퓨터 때문이 아니라 눈에 불치병이 있다"고 답했다. 이어 그는 "사람들이 라식이나 라섹 수술을 권유하지만, 나는 할 수 없다. 망막색소변성증 때문이다. 나중에는 실명할 수도 있다"고 덧붙였다.

쯔양이 웃으며 말했지만 분위기는 숙연해졌다.

망막색소변성증은 망막에 색소가 쌓이며 기능이 점차 소실되는 유전성 질환으로, 진행 시 실명 위험이 높은 병이다.


쯔양, 불치병 앓고 있었다 "망막색소변성증으로 실명 위기"
망막색소변성증은 현대의학에서 근본적인 치료법이 없는 진행성 실명 질환으로, 현재까지는 시력 저하를 늦추거나 일부 기능을 유지하는 보조적 치료만 가능하다.

실명 위험이 높으므로, 환자 개개인의 상태에 따라 맞춤형 관리와 상담이 필요하다. 결국 망막색소변성증은 현재 불치병으로 분류되며, 완치보다는 증상 진행 억제와 삶의 질 유지에 초점을 둔 관리가 이루어진다.

앞서 쯔양은 앞서 지난달 MBC '전지적 참견 시점'에서도 시력 논란에 대해 해명한 바 있다. 당시 그는 안경이 코끝까지 내려간 모습에 일부 시청자들의 지적이 이어지자 "억울하다. 시력이 나빠 안경알이 무거워져 내려간 것"이라며 자신의 입장을 설명했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

2.

이 자신감 뭐지...꼴지팀 신임 감독의 포부 "내년 당장 5강 가능하다" 그런데 조건이 있다? [고척 현장]

3.

英 최고 매체 폭로, 토트넘 '전설' 손흥민한테도 이러면 난리난다..."경질된 레비, 출입 금지+관중석행"

4.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

5.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.