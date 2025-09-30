쯔양, 불치병 앓고 있었다 "망막색소변성증으로 실명 위기"

|
[스포츠조선 이유나 기자] 구독자 1250만명 쯔양이 불치병을 고백했다.
유튜버 쯔양이 자신이 망막색소변성증을 앓고 있다고 직접 밝혔다. 29일 쯔양의 유튜브 채널에는 '135개 메뉴가 있는 PC방에서 xx만원치 시켜먹기'라는 제목의 영상이 올라왔다.
쯔양이 웃으며 말했지만 분위기는 숙연해졌다.
망막색소변성증은 망막에 색소가 쌓이며 기능이 점차 소실되는 유전성 질환으로, 진행 시 실명 위험이 높은 병이다.
망막색소변성증은 현대의학에서 근본적인 치료법이 없는 진행성 실명 질환으로, 현재까지는 시력 저하를 늦추거나 일부 기능을 유지하는 보조적 치료만 가능하다.
실명 위험이 높으므로, 환자 개개인의 상태에 따라 맞춤형 관리와 상담이 필요하다. 결국 망막색소변성증은 현재 불치병으로 분류되며, 완치보다는 증상 진행 억제와 삶의 질 유지에 초점을 둔 관리가 이루어진다.
앞서 쯔양은 앞서 지난달 MBC '전지적 참견 시점'에서도 시력 논란에 대해 해명한 바 있다. 당시 그는 안경이 코끝까지 내려간 모습에 일부 시청자들의 지적이 이어지자 "억울하다. 시력이 나빠 안경알이 무거워져 내려간 것"이라며 자신의 입장을 설명했다.
