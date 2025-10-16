[SC현장] "ENA 딸과 공채개그맨"…송해나x김원훈, '길치라도 괜찮아…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 'ENA의 딸' 송해나와 '예능 대세' 김원훈이 '길치라도 괜찮아'로 뭉쳤다. 여기에 트롯 삼인방 박지현, 손태진, 김용빈이 길치 여행 클럽을 결성해 시청자들의 기대를 모으고 있다.
김원훈은 송해나의 진행력에 "누나가 제가 똥을 많이 싸 놓은 걸 치워줬다"고 너스레를 떤 뒤 "호흡이 점차 나아지고 있고, 손발을 맞춰가고 있다"고 말했다. 송해나와의 케미 점수를 30점으로 매긴 이유에 대해선 "저와 '숏박스'를 함께 하고 있는 진세가 20점이다. 30점이면 높은 점수"라고 설명했다.
김원훈은 '길치 클럽' 멤버들 중 가장 길을 못 찾는 멤버로 김용빈을, 송해나는 박지현을 꼽았다. 이에 박지현은 "저는 이에 미동의다. 저 스스로를 단 한 번도 길치라고 생각한 적이 없다. 이번에 촬영하면서도 잘 찾아왔다"며 "(길을 헤매었던 건) 제가 길치라서가 아니라 누구나 겪을 수 있는 시행착오였던 것 같다"고 해명했다.
이어 여행을 다녀온 소감도 전했다. 박지현은 "손태진 형님이 트로트계의 뇌섹남이다. 트로트계에서 서울대는 흔치 않다. 저는 가방 끈이 긴 사람을 좋아한다(웃음). 형님에 대해 몰랐던 면을 많이 알게 됐고, 이렇게 맛 표현을 잘하시는지 몰랐다. 음식에 진심이시더라. 여행을 하면서 새롭게 알게 됐다"고 말했다. 김용빈은 "혼자 여행을 떠나본 적이 없어서 '과연 이 프로그램이 나랑 잘 맞을까'하고 걱정했는데, 촬영하고 나서는 출연하기 너무 잘했단 생각이 들었다"고 만족감을 드러냈다.
한편 '길치라도 괜찮아'는 18일 오후 7시 50분 ENA에서 첫 방송된다.
