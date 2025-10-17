돈 때문에...이광수, 결국 도경수와 갈등 "무시하는 행동" ('콩콩팡팡')

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 이광수, 김우빈, 도경수가 출국하기도 전에 분열 위기에 처한다.
그러나 "그거는 되게 (본사) 대표님을 무시하는 행동이야"라는 이광수의 반대에 부딪히게 되고 도경수는 "저는 솔직히 (이광수 씨를) 대표라고 생각해 본 적이 없어요"라고 도발하며 KKPP 푸드에서의 열일 모멘트 어필에 나선다. 이광수 역시 "너 해고당하고 싶어?", "이러면 회사의 기강이 무너진다"라고 강하게 말하며 여비 방어에 나서 자신의 여비를 지킬 수 있을지 궁금증을 유발하고 있다.
또한 탐방단은 멕시코에 입성한 첫날 재무를 담당하는 본사 직원과 대면한다. 무엇보다 칼 같은 본사 직원과 탐방단이 만 원 때문에 팽팽한 대립을 이뤄 무슨 일이 벌어지는 것일지 주목된다.
캠페인 참여자들은 10월 4일(토)부터 10월 30일(목)까지 '콩콩팡팡', '태풍상사', '신사장 프로젝트', '유 퀴즈 온 더 블럭', '놀라운 토요일' 등 다양한 tvN 프로그램을 시청하는 '보자'(tvN 콘텐츠 시청 인증 미션)와 '뛰자'(러닝 미션) 미션을 완료해야 한다. 당첨에 실패했더라도 10월 17일(금) '콩콩팡팡'의 첫 방송 퀴즈 이벤트를 통해 추가 당첨의 기회가 주어진다. 자세한 내용은 tvN 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.
이광수, 김우빈, 도경수의 좌충우돌 멕시코 탐방기를 예고한 tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'은 오늘(17일) 저녁 8시 40분에 방송된다.