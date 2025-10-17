류승룡 ‘김 부장 이야기’로 또 한 번 인생 캐릭터 경신 예고

[스포츠조선 조민정 기자] 류승룡이 또 한 번의 '인생 캐릭터' 경신에 나선다.

오는 25일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 그는 대기업 25년차 영업 1팀 부장 김낙수 역을 맡아 인생의 후반전을 현실감 있게 그려낼 예정이다.

'믿고 보는 배우' 류승룡은 매 작품에서 완전히 다른 얼굴로 변신하며 장르 불문 전천후 활약을 펼쳐왔다. 디즈니+ '무빙'에서는 무한 재생 능력을 지닌 요원 장주원으로 분해 처절한 액션과 애틋한 감정선을 오가며 역대급 존재감을 각인시켰다. 특히 황지희와의 서사로 완성한 가슴 저린 로맨스는 대중의 열띤 호응을 얻었다.

이후 넷플릭스 '닭강정'에서는 딸을 닭강정으로 잃은 엉뚱한 아버지 최선만으로 분해 눈물과 웃음을 동시에 자아냈다. 딸의 흔적이 담긴 닭강정을 꼭 끌어안고 울부짖는 장면은 코믹함 뒤의 애잔한 부성애를 절묘하게 녹여내며 작품의 중심을 잡았다.

올해 하반기 디즈니+에서 공개된 '파인: 촌뜨기들'에서도 돈만 되면 뭐든지 하는 행동대장 오관석으로 분해 또 다른 변신에 성공했다. 말보다 눈빛이 많은 캐릭터를 절제된 감정과 묵직한 존재감으로 소화하며 '역시 류승룡'이라는 평을 이끌어냈다.

그런 그가 '김 부장 이야기'에서는 모든 것을 잃고 무너진 채 살아가다 스스로를 되찾아가는 김낙수라는 인물을 통해 또 한 번 깊은 울림을 전할 예정이다. 현실적 유머와 진한 감성이 공존하는 캐릭터로 인생과 직장, 가족을 되돌아보게 만드는 드라마틱한 여정을 그린다.

티저 영상만으로도 생활 연기의 진수를 보여주며 예비 시청자들의 기대감을 높이고 있는 류승룡. 작품마다 전혀 다른 결의 인물을 선보이며 스펙트럼을 확장 중인 그는 이번에도 기대 이상의 몰입감을 선사할 것으로 보인다.

한편 류승룡 주연의 JTBC 새 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'는 오는 25일 토요일 밤 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

