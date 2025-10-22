마동석, '액션 배우' 관두고 예능판으로..'거룩한 밤'→'트웰브' 실패…

|
마동석이 tvN '아이 엠 복서'를 통해 데뷔 이래 첫 예능 도전에 나선다.
|
오늘(22일) 공개된 '아이 엠 복서' 첫 티저에서 마동석은 "오랫동안 이 무대를 꿈꿔 왔다" 말하며 역대급 스케일로 펼쳐질 복서들의 서바이벌에 대한 설렘과 기대를 전했다. 또한 장혁, 줄리엔 강, 육준서 등 링 위에 오른 낯익은 참가자들과 열정, 투지가 끓어 넘치는 현장 분위기가 보는 이들의 심박수를 높인다. 뛰어난 체력과 기술을 겸비한 것은 물론 복싱에 진심인 참가자들의 빅 매치를 예감케 해 '아이 엠 복서' 참가자 라인업을 더욱 궁금하게 만들고 있다.
포스터에도 마스터 마동석과 MC 김종국, 덱스 그리고 각본 없는 드라마를 써 내려갈 참가자들이 뿜어내는 뜨거운 열기가 느껴진다. 특히 '아이 엠 복서'의 모든 것을 지켜볼 든든한 기둥 마동석의 뒤로 김종국과 덱스가 홍코너와 청코너를 의미하듯 두 색상의 글러브를 어깨에 메고 주먹을 불끈 쥐고 있어 서바이벌의 긴장감을 더하고 있다.
한편, tvN '아이 엠 복서'는 밀리터리 서바이벌 '강철부대'를 만든 이원웅 PD와 글로벌 히트작 '피지컬: 100'의 강숙경 작가가 '강철부대', 예비부부들의 극한 커플 서바이벌 '2억9천 : 결혼전쟁'에 이어 또 한 번 의기투합한 프로그램이라는 점에서 기대감을 더하고 있다. 오는 11월 21일 밤 11시에 첫 방송된다.
