안효섭, 아름다운예술인 수상…"상금 2000만 원 전액 기부" 선한 영향…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 안효섭이 제15회 아름다운예술인상에서 신인예술인상을 수상했다.
안효섭은 과거 외신 인터뷰에서 "'아름답다'는 말이 나다운 것의 의미를 담고 있어 가장 좋아하는 한국어"라고 밝힌 바 있다. 이번 수상은 그가 늘 추구해온 의미처럼, 진정성과 자신다움으로 쌓아온 여정이 예술의 아름다움으로 인정받은 결과이자, 상금 전액 기부를 통해 그 아름다움을 더욱 깊이 있게 나눌 수 있다는 점에서 더욱 뜻깊다.
올해 드라마와 영화, 그리고 글로벌 무대에서 폭넓은 활약을 펼치며 신인 예술상을 차지한 안효섭에 심사위원회는 "TV 드라마를 통해 꾸준히 연기력을 다져온 안효섭은 첫 영화 '전지적 독자 시점'에서 주인공 김독자 역을 맡아 밀도 높은 연기와 섬세한 감정선으로 관객과 평단의 호평을 받았으며, 최근 넷플릭스 글로벌 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 '진우'의 목소리 연기를 통해 전 세계 시청자들의 주목을 받으며, 글로벌 무대에서 한국 콘텐츠를 대표하는 새로운 얼굴로 평가받고 있다"며 그의 성장과 진정성을 높이 평가했다.
마지막으로 그는 "다시 한번 정말 감사드립니다. 감독님, 그리고 많은 스태프분들, 관계자분들, 제 이야기에 관심을 가져주신 모든 분들께 감사 인사드리고 싶습니다"라고 함께한 동료에게도 인사를 전하며 "아직 많이 부족합니다. 그래서 더 많이 배우고 싶습니다. 아름다운 예술인이 될 수 있도록 항상 겸손하게 배우겠습니다. 감사합니다"라고 힘줘 말했다.
특히 최근 넷플릭스 글로벌 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와 영화 '전지적 독자 시점'을 통해 스크린과 목소리, 현실과 판타지를 넘나드는 연기 스펙트럼을 증명하며 '글로벌 대세 배우'로 자리매김했다. 그의 연기에는 단순한 재현을 넘어 예술이 가진 치유와 울림의 본질이 깃들어 있다는 평가다.
이처럼 한계 없는 연기 스펙트럼을 보여주며 '글로벌 대세'로서의 입지를 확고히 했다. 또한 오는 2026년 방영 예정인 차기작 '오늘도 매진했습니다'를 통해 로맨틱 코미디 장르로 복귀, 새로운 변신을 예고했다.
끊임없는 도전으로 드라마와 영화를 넘나들며 진심 어린 연기로 대중의 마음을 움직여온 그는, 앞으로도 자신만의 속도와 감정으로 아름다운 이야기를 써 내려갈 배우로 기대를 모으고 있다. 세계로 확장된 여정 속에서 펼쳐질 그의 다음 행보에 관심이 집중된다.
