문세윤도 결국 인정…"쯔양, 대한민국에서 최고로 맛있게 잘먹는 사람"(어…

문세윤도 결국 인정…"쯔양, 대한민국에서 최고로 맛있게 잘먹는 사람"(어튈라)

기사입력 2025-11-02 14:32


[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 문세윤이 쯔양을 '먹방계 1티어'로 공식 인증했다.

2일 방송하는 ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')에서 쯔양이 문세윤을 긴장케 한 역대급 폭주 먹방을 달린다고 해 이목을 집중시킨다.

이날 시작부터 쯔양을 자극한 것은 다름 아닌 문세윤의 국수 그릇. 문세윤이 자신과 같은 대 사이즈 국수를 시킨 쯔양의 그릇을 힐끗 보며 국수량을 저울질하자, 쯔양은 기다렸다는 듯 "그럼 바꾸실래요? (문세윤 것이) 더 많아 보인다"라고 제안해 웃음을 자아낸다.

심지어 이날 충청남도 공주부터 청주공항까지 혼을 쏙 빼놓는 하드코어 일정이 이어지자, 쯔양은 끊임없이 간식을 먹으면서도 "너무 배고파요"라며 허기짐을 호소, 다음 맛집에 도착하자마자 곧바로 쌍뚝배기 먹방을 시전해 모두를 놀라게 한다. 심지어 문세윤마저 "너무 부럽다. 두 그릇 먹는 거 봐"라며 혀를 내둘렀다는 후문이다.

그런가 하면, 쯔양과 문세윤이 오직 대식가만이 할 수 있는 먹방 고민으로 하나 된다고 해 궁금증을 자극한다. 쯔양이 한 손에는 추어탕, 다른 한 손에는 반찬을 집어 들던 중 어떤 반찬을 집어야 할지 심각하게(?) 고민에 빠져버린 것. 문세윤이 "먹을 때마다 항상 고민된다. 팔 2개는 부족하다"라며 쯔양의 가려운 부분을 긁어주자, 쯔양은 격하게 공감하며 반찬 두 개를 덥석 집어 들어 웃음을 자아낸다고. 이후 쯔양이 쌍뚝배기에 미꾸라지 조림까지 깔끔하게 해치우자, 문세윤은 "대한민국에서 최고 맛있게 잘 먹는 사람"이라며 쯔양의 위대한 클래스를 공식 인증한다는 전언이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



