'유명 작곡가♥' AOA 유나, 만삭 D라인 공개 "겨울에 만나"

|
[스포츠조선 이유나 기자] AOA 유나가 만삭의 D라인을 공개했다.
4일 유나는 자신의 계정에 "여름이 가고 기다리던 겨울이 온다"며 "임신 과정이 쉽지만은 않지만 이 과정 또한 무한한 축복과 경험의 연속이기를"이라고 했다.
앞서 유나는 웨딩드레스를 입고 찍은 만삭 화보를 공개한 바 있으며 미리 예약한 산후조리원의 산전 서비스인 마사지를 받기 위해 방문한 모습을 공개하며 "힐링했다"고 전하기도 했다.
한편 유나는 음악 프로듀싱 팀 '별들의 전쟁' 멤버인 강정훈과 지난해 2월 결혼했다. 유나는 2012년 AOA로 데뷔했으나 2021년 1월 FNC엔터테인먼트와의 전속계약 만료 후 소속사를 떠나면서 그룹을 탈퇴, 현재 필라테스 및 요가 강사로 활동 중이다.
작곡가로 활동 중인 강정훈은 그룹 애프터스쿨 '아하(AH)'부터 씨스타19 '마 보이(MA BOY)', 제국의아이들 '후유증', '숨소리', 몬스타엑스 '아름다워', 트와이스 '하트셰이커(HEART SHAKER)', 워너원 '약속해요 (I.P.U)', 있지 '달라달라', '워너비(LOCO)' 등에 참여했다.
lyn@sportschosun.com