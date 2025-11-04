'유명 작곡가♥' AOA 유나, 만삭 D라인 공개 "겨울에 만나"

[스포츠조선 이유나 기자] AOA 유나가 만삭의 D라인을 공개했다.

4일 유나는 자신의 계정에 "여름이 가고 기다리던 겨울이 온다"며 "임신 과정이 쉽지만은 않지만 이 과정 또한 무한한 축복과 경험의 연속이기를"이라고 했다.

이어 "곧 만날 겨울이 와"라며 아이의 출산 예정일이 다가옴을 반가워하면서 "우리 가족이 함께 나아갈 여정을 생각하며 벅찬 마음과 행복한 마음으로 하루 하루 더 잘- 지내보기"라고 태어날 아이를 고대했다.

앞서 유나는 웨딩드레스를 입고 찍은 만삭 화보를 공개한 바 있으며 미리 예약한 산후조리원의 산전 서비스인 마사지를 받기 위해 방문한 모습을 공개하며 "힐링했다"고 전하기도 했다.

한편 유나는 음악 프로듀싱 팀 '별들의 전쟁' 멤버인 강정훈과 지난해 2월 결혼했다. 유나는 2012년 AOA로 데뷔했으나 2021년 1월 FNC엔터테인먼트와의 전속계약 만료 후 소속사를 떠나면서 그룹을 탈퇴, 현재 필라테스 및 요가 강사로 활동 중이다.

작곡가로 활동 중인 강정훈은 그룹 애프터스쿨 '아하(AH)'부터 씨스타19 '마 보이(MA BOY)', 제국의아이들 '후유증', '숨소리', 몬스타엑스 '아름다워', 트와이스 '하트셰이커(HEART SHAKER)', 워너원 '약속해요 (I.P.U)', 있지 '달라달라', '워너비(LOCO)' 등에 참여했다.

