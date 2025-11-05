[전문] '정우성 혼외자 공개' 문가비 "AI 합성 멈춰달라, 엄마와 아이 일상 왜곡" 호소

기사입력 2025-11-05 14:15


[전문] '정우성 혼외자 공개' 문가비 "AI 합성 멈춰달라, 엄마와 아…
사진 출처=문가비 개인 계정

[전문] '정우성 혼외자 공개' 문가비 "AI 합성 멈춰달라, 엄마와 아…
사진 출처=문가비 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 모델 문가비가 최근 아들 사진을 공개한 가운데, AI 합성 영상 제작을 멈춰달라고 호소했다.

문가비는 5일 자신의 개인 계정에 "지난달 30일 몇 장의 사진들로 저의 근황을 공유했다"며 "

엄마와 아들의 평범한 일상, 아이의 모습이 담긴 사진들이었지만 저는 제 아이의 얼굴이 그대로 드러난 사진이나 영상은 그 어떤 곳에도 공개하지 않았다"고 글을 적었다.

이어 "
그럼에도 불구하고 저와는 전혀 관계없는 한 계정에 제가 올린 사진을 동의 없이 무단으로 이용하여 불법 제작해 마치 제가 아이의 얼굴을 공개하고 인터뷰성 공식 멘트를 남긴 것처럼 게시글이 올라왔다"고 전했다.

그러면서 "그 영상 속 저와 아이의 모습과 그 아래 함께 더해진 문구는 사실이 아닌 명백한 허위이며 원본 사진을 이용해 무단 제작되어 만들어진 AI (인공지능) 합성 영상"이라며 "아이의 실제 모습이 아닌 허위 사진, 영상들을 포함하여 엄마와 아이의 일상을 왜곡시키는 법을 위반하는 행위들은 더이상 삼가주시길 바란다. 부탁드린다"고 당부했다.


[전문] '정우성 혼외자 공개' 문가비 "AI 합성 멈춰달라, 엄마와 아…
사진 출처=문가비 개인 계정
앞서 문가비는 자신의 개인 계정에 아들과 함께 찍은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 문가비는 아들을 품에 안고 있는가 하면, 비슷한 패션으로 패밀리 룩을 완성해 이목을 끌었다.

문가비는 지난해 11월 22일 자신의 개인 계정을 통해 출산 소식을 전했고, 이후 아이가 정우성의 혼외자라는 사실이 알려졌다. 정우성 소속사 아티스트컴퍼니는 공식입장을 통해 "문가비 씨가 SNS를 통해 공개한 아이는 정우성 배우의 친자가 맞다"며 "아이의 양육의 방식에 대해서 최선의 방향으로 논의 중에 있으며 아버지로서 아이에 대해 최선을 다할 것"고 밝혔다.

이하 문가비 글 전문

지난 30일, 몇 장의 사진들로 저의 근황을 공유했습니다.


엄마와 아들의 평범한 일상, 아이의 모습이 담긴 사진들이었지만 저는 제 아이의 얼굴이 그대로 드러난 사진이나 영상은 그 어떤 곳에도 공개하지 않았습니다.

그럼에도 불구하고 저와는 전혀 관계없는 한 계정에 제가 올린 사진을 동의 없이 무단으로 이용하여 불법 제작해 마치 제가 아이의 얼굴을 공개하고 인터뷰성 공식 멘트를 남긴 것처럼 게시글이 올라왔습니다.

그 영상 속 저와 아이의 모습과 그 아래 함께 더해진 문구는 사실이 아닌 명백한 허위이며 원본 사진을 이용해 무단 제작되어 만들어진 AI (인공지능) 합성 영상입니다.

아이의 실제 모습이 아닌 허위 사진/영상들을 포함하여 엄마와 아이의 일상을 왜곡시키는 법을 위반하는 행위들은 더이상 삼가주시길 바랍니다. 부탁드립니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 故전유성 가짜뉴스에 분노..."'웃지 마, 너도 곧 와' 묘비명 사실 아냐"

2.

'성시경 가족같던' 매니저, 티켓 빼돌려 수억 횡령 폭로 "새발의 피"[SC이슈]

3.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

4.

"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大폭발 '깜짝'(유퀴즈)

5.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 故전유성 가짜뉴스에 분노..."'웃지 마, 너도 곧 와' 묘비명 사실 아냐"

2.

'성시경 가족같던' 매니저, 티켓 빼돌려 수억 횡령 폭로 "새발의 피"[SC이슈]

3.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

4.

"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大폭발 '깜짝'(유퀴즈)

5.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

2.

'아시아 최다승' 박찬호까지 9승 남았는데…다르빗슈 팔꿈치 수술→'은퇴' 위기로 몰리나 [SC포커스]

3.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

4.

"외야로 보내자는거 내가 반대했었다. " 대주자 요원을 대표팀 감독이 돼 주전 2루수로 뽑았다. 신민재의 '신데렐라 인생' 어디까지

5.

60홈런 'MVP 강탈' 논란 나오나! → 저지 양키스 프리미엄? "의심할 여지 없어!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.