손연재 "도넛 5개씩 먹다가 아들 조기 출산, 위경련 왔다"

기사입력 2025-11-13 19:28


손연재 "도넛 5개씩 먹다가 아들 조기 출산, 위경련 왔다"

손연재 "도넛 5개씩 먹다가 아들 조기 출산, 위경련 왔다"

[스포츠조선 이게은기자] 전 체조 선수 손연재가 도넛을 먹다가 아들을 낳았다며 출산 비하인드를 전했다.

13일 '손연재' 채널에는 손연재의 디저트 먹방 영상이 공개됐다.

손연재는 다양한 디저트를 앞에 두고 "제가 밥은 조금 먹어도 디저트는 누구보다 많이 먹는다. 디저트를 먹는 게 소확행이다. 촬영을 핑계 삼아 디저트를 준비해봤다"라며 설렘을 드러냈다. 이어 "빵만 먹고살라고 해도 살 수 있다"라며 자신의 앞에 놓인 소금빵, 도넛, 쫀득 쿠키 등을 바라봤다.


손연재 "도넛 5개씩 먹다가 아들 조기 출산, 위경련 왔다"
특히 손연재는 도넛을 보더니 "도넛에 얽힌 이야기가 있다. 저는 도넛을 먹다가 아들을 낳았다. 단 거에 꽂혀서 하루에 도넛을 5개씩을 먹다가 위경련이 왔다. 그래서 아기가 2주 빨리 나왔다"라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상의 비연예인 금융계 종사자와 결혼했으며 지난해 2월 아들을 출산했다. 2023년 서울 용산구 이태원동에 위치한 단독주택을 남편과 공동명의로 72억원에 매입해 화제를 모으기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

이필모, 父에 모친상 숨긴 지 2년.."이제 조금씩 꺼내본다"

5.

'윤정수♥' 원진서, 임신 6개월에 드레스 투어 도와준 동생에 감동 "최고야"

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

이필모, 父에 모친상 숨긴 지 2년.."이제 조금씩 꺼내본다"

5.

'윤정수♥' 원진서, 임신 6개월에 드레스 투어 도와준 동생에 감동 "최고야"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

2.

"벨린저, 꼭 돌아와줘!", 양키스가 이렇게 매달린 선수 저지 말고 있었나? 소토한테도 저자세는 아니었다

3.

'승짱! 나 좀 도와줘' 절친 아베 신노스케 감독의 SOS, 전 두산감독 이승엽 요미우리 타격코치 제안 받았다

4.

"신발끈 묶다가도 문제가..." 원태인 문동주는 진짜 안되나. 여전히 침묵중인 류지현. 일본전 선발 내일 발표[도쿄 코멘트]

5.

[현장인터뷰]"홍명보호는 모든 걸 갖춘 강팀"…韓에 대한 경계심+존중심 드러낸 볼리비아

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.