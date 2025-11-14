‘김연아♥’ 고우림, 포레스텔라 멤버들 위해 코스요리 대접…숨겨진 요리실…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 포레스텔라가 막내 고우림의 전역을 축하하며 완전체로 뭉쳤다. 군백기를 끝내고 돌아온 고우림을 위해 세 형들이 턱시도까지 차려입고 한자리에 모였다.
고우림은 앞선 방송에서도 '요섹남 면모'로 화제를 모았다. 자취 시절 다져온 레시피에 센스 있는 아이디어를 더해 수준급 요리 실력을 자랑했으며 아내 김연아를 향한 다정한 발언으로 '사랑꾼 남편' 이미지를 각인시킨 바 있다.
이번에도 고우림의 요리는 멤버들의 입맛을 완벽히 사로잡았다. 그러나 포레스텔라답게 평화는 오래가지 않았다. 요리 중 커다란 봉지가 등장하자 멤버들은 "그때 '깡' 췄잖아"라며 고우림의 '전설의 깡 춤'을 소환했다. 예능에서 머리에 봉지를 쓰고 비의 '깡'을 춘 흑역사가 언급되자 고우림은 급히 손사래를 치며 "그 얘기하면 자료 나온다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.
군필 막내의 정성 가득한 코스 요리, 8년째 변치 않은 팀워크 그리고 어디서도 볼 수 없는 포레스텔라의 가족 같은 케미는 14일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com