“서현진, 외로움 품은 산부인과 의사로 변신…JTBC ‘러브 미’ 12월 첫방

기사입력 2025-11-14 13:15


“서현진, 외로움 품은 산부인과 의사로 변신…JTBC ‘러브 미’ 12월…

[스포츠조선 조민정 기자] 서현진이 올겨울, 따뜻한 감성으로 돌아온다.

배우 서현진이 JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'로 안방극장을 찾는다. 14일 제작진이 공개한 대본 리딩 현장에는 서현진, 유재명, 윤세아, 장률, 트와이스 다현 등 주연 배우들이 총출동해, 실전 같은 열연으로 현장을 훈훈하게 달궜다.

'러브 미'는 겉으론 평범하지만 저마다 외로움을 안고 살아가는 가족들이 각자의 사랑을 시작하며 조금씩 성장해가는 이야기다. 동명의 스웨덴 오리지널 시리즈를 리메이크한 작품으로, 올겨울 시청자들의 마음을 따뜻하게 적실 예정이다.

서현진은 외로움을 품은 산부인과 전문의 '서준경' 역을 맡았다. 그는 단단한 일상 속 숨겨진 결핍을 섬세하게 그려내며 특유의 공감 연기를 예고했다. 유재명은 준경의 아버지 '서진호'로 분해 오랜 죄책감과 부성애를 깊은 눈빛과 호흡으로 표현했다.

이시우는 불안과 순수함이 공존하는 막내 '서준서'를 연기하며 청춘의 복잡한 감정을 생생하게 보여준다. 윤세아는 밝고 사교적인 낭만 가이드 '진자영'으로 출연, 특유의 생기 넘치는 에너지로 극에 온기를 더한다. 장률은 준경의 옆집 남자이자 음악감독 '주도현'으로 등장해, 절제된 감정과 따뜻한 카리스마로 어른 멜로의 깊이를 더했다. 트와이스 다현은 준서를 오랫동안 곁에서 지켜온 '지혜온' 역을 맡아 맑고 단단한 감정선을 그린다.

제작진은 "겉으론 괜찮은 척 살아가지만 사실은 외로운 사람들의 마음이 서서히 열리는 이야기가 조용히 스며들었다"며 "그 따뜻한 공기가 화면에서도 느껴질 수 있도록 세밀하게 담고 있다"고 전했다.

JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'는 오는 12월 19일 오후 8시 50분 첫 방송되며, 1·2회가 연속 방영된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '드라마 회식 문화' 폭로…"소주 7병 먹고 3일 기절, 그날 후 소주 끊었다"

2.

'재산 1조설' 김재중, 재산 관리법 최초 공개 "통장 잔고 0원으로 만들어"

3.

김연아, ♥고우림과 연애 시절 애칭은 '당근이'…"3년간 비밀 지키기 위해" ('편스토랑')

4.

오은영, 대장암 투병 심경 "내가 이러니까 암에 걸렸지 싶어" ('불후')

5.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '드라마 회식 문화' 폭로…"소주 7병 먹고 3일 기절, 그날 후 소주 끊었다"

2.

'재산 1조설' 김재중, 재산 관리법 최초 공개 "통장 잔고 0원으로 만들어"

3.

김연아, ♥고우림과 연애 시절 애칭은 '당근이'…"3년간 비밀 지키기 위해" ('편스토랑')

4.

오은영, 대장암 투병 심경 "내가 이러니까 암에 걸렸지 싶어" ('불후')

5.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

스포츠 많이본뉴스
1.

차 단장이 "곧 터진다"고 했는데... 5일째 감감무소식. 길게는 1호계약에 열흘 걸렸다

2.

'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월..."SON 이탈, 계약 문제 영향"

3.

"한국전 호투 자신있다" 올 시즌 4완투승 선발투수가 불펜 대기, 입단 3년차-대졸 루키 두 좌완이 1~2차전 선발 등판[민창기의 일본야구]

4.

MLS 오피셜 공식발표, 손흥민 토트넘-바르사-AC밀란 임대 절대 불가...30년 만에 대격변 ‘춘추제→추춘제 전환’

5.

"감독, 당신이 심판 압박했잖아" 팔꿈치 쓰고 '뒤끝 작렬' 호날두, A매치 226경기만에 첫 퇴장…포르투갈 충격패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.