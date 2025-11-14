동네 학부모 모임 난리...한혜진 '여배우 미모' 실물 사진 "예쁜 사진 고마워"

기사입력 2025-11-14 14:18


[스포츠조선 김수현기자] 배우 한혜진이 동네 엄마들 모임과 생일파티를 열었다.

14일 한혜진은 "날이 많이 지나서 쑥스러웠던 생일파티"라며 늦었지만 행복한 생일을 즐겼다.


한혜진은 "애정하는 우리 동네 엄마들. 늘 응원해주는 고마운 사람들"이라며 감사한 마음을 드러냈다.

그는 "이 여인들 만나면 진짜 너무 많이 웃게 된다. 언니 예쁜 사진 고마워"라며 동네에서 만나게 된 지인들과의 인연을 자랑했다.


한혜진은 9살 딸을 키우면서 친하게 된 엄마들 모임과도 절친하게 지내며 우정을 이어오고 있다.

한편, 배우 한혜진과 축구선수 기성용은 2013년 결혼, 슬하 딸 하나를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

