이준 ‘연예인 돈 無개념’ 악플에 결국 "죽고 싶다"…딘딘 후폭풍 폭로 (워크맨)

기사입력 2025-11-15 06:15


이준 ‘연예인 돈 無개념’ 악플에 결국 "죽고 싶다"…딘딘 후폭풍 폭로 …

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이준이 자신에게 '연예인 돈 걔념 없다'고 직격해 개념 연예인으로 뜬 딘딘과 재회했다.

14일 워크맨 채널에는 '딘딘 워크맨 입사합니다 | 워크맨 | 이준' 제목의 영상이 공개됐다.

딘딘은 등장부터 "이준 형에게 고맙지 뭐"라며 "그런데 문제가 뭐냐면 갑자기 나한테 개념 연예인 프레임이 씌워졌더라. 내가 언제부터 일침했다고. 요즘에 어디 가면 일침해달라고 한다. 그냥 시비 걸다가 그 말이 나온건데"라고 머쓱해했다.

이어 "'워크맨'에 내가 나간게 터질거라고 생각 못했고, 나도 이해 안가는게 우리 둘이 '1박2일'에서 그것 보다 더한다. 그건 순한 맛 멘트였다. 평소처럼 심하게 하지도 않았다"며 "특히 준이 형은 MC니까 말을 해야하니까 아무래도 헛소리도 많이 하게 되지 않나. 바보도 아니고"라고 덧붙여 웃음을 유발했다.

이준은 딘딘의 발언 때문에 졸지에 돈 개념 없는 무개념 연예인으로 나락이 간 이미지에 대해 억울해했다. 그는 "사실 난 알바 경력이 많다. 궂은 일 많이 해봤다. 심지어 내가 운영하는 헬스장 지점장 월급도 내가 주는게 그냥 말이 막 나온 것"이라며 "방송하다보면 내가 무슨 말 하는지 모른다. 그냥 막 던지는거다"라고 해명했다.

그러자 딘딘은 "그게 문제지. 항상 제한을 걸어두고 해야하는데 막하니까"라고 또 한번 일침해 웃음을 안겼다.


이준 ‘연예인 돈 無개념’ 악플에 결국 "죽고 싶다"…딘딘 후폭풍 폭로 …
딘딘은 "사실 그 '워크맨' 편이 공개된 날, 둘이 '1박2일' 찍고 있었다. 둘이 실내 취침이 걸려서 이야기하다가 형이 '최단 기간에 100만 찍겠는데'라고 좋아하더라. 분위기가 형에게 뭐라고 하는 사람이 있는 것 같더라. 걱정했더니 '방송만 재미있으면 됐지'라고 말하길래 이 사람 찐 방송인이다 싶었다"고 했다.

하지만 "다음날 저녁 8시에 밥 먹고 있는데 갑자기 형에게 전화와서 '죽고 싶다'라고 하더라. 한 시간 통화했다. 마음이 너무 안 좋은거다"라고 위로했던 비하인드를 전했다.


이준은 "그때 딘딘이 '형이 잘못한게 아니고 말실수를 한거고' '범죄를 저질렀어? 왜 힘들어하냐'라고 위로해줬다"며 "이제 나는 안 흔들릴 것 같다"고 자신했다.

그러자 딘딘은 "여러분 악플 좀 달아주세요"라며 "다음에 또 '죽고 싶다' 연락오는거 아니냐"고 놀렸다.

한편 딘딘은 지난 8월 워크맨 채널에서 "(카페) 지점장인데 월 1000(만원) 찍지 않냐"는 이준의 말에 "연예인들이 이게 문제다. 화폐가치 개념이 없다. 슈퍼카 타고 다니고 제니 침대 쓰고 이러니까 정신 나갔다"라고 일침해 화제를 모은 바 있다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

2.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

3.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

4.

김연아, '결혼 3년차' 곧 2세 소식 들리나...♥고우림 "아기 너무 예뻐" ('편스토랑')

5.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

연예 많이본뉴스
1.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

2.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

3.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

4.

김연아, '결혼 3년차' 곧 2세 소식 들리나...♥고우림 "아기 너무 예뻐" ('편스토랑')

5.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

3.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

4.

[현장속보]'인간승리 아이콘의 화려한 부활포' 우리가 알던 조규성이 돌아왔다

5.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.