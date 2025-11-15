'9세 연하♥' 은지원, 정관수술 폭탄 고백 "2세? 이미 묶어, 난 끝…

'9세 연하♥' 은지원, 정관수술 폭탄 고백 "2세? 이미 묶어, 난 끝났다"(살림남)

[스포츠조선 김소희 기자]가수 은지원이 정관수술을 고백했다.

15일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 은지원이 폭탄발언으로 현장을 초토화시켰다.

이날 은지원은 출산율을 걱정하면서 "인구가 적어지고 있다. 우리 어머님들이 대를 이으려면 아이를 더 많이 낳는 수밖에 없다"고 말했고, 이를 들은 MC 이요원이 "그럼 빨리 아이를 낳으세요"라고 받아쳤다.


이에 은지원은 돌연 "저는 끝났어요. 묶었어요"라고 폭탄 발언을 던지며 모두를 얼어붙게 했다.

예상치 못한 고백에 이요원은 물론 출연진 모두 당황했지만, 은지원은 아무렇지 않다는 듯 태연하게 대화를 이어가며 또 한 번 웃음을 자아냈다.

한편 은지원은 지난달 9세 연하의 스타일리스트와 재혼했다. 두 사람은 오랜 시간 알고 지내오다 연인으로 발전했다.

