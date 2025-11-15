박서진, 동생 팬카페 만들었다 "가족 악플 달려 속상, 자존감 높여주고 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] '살림남' 박서진·박효정 남매가 자존심을 건 팬덤 전쟁을 펼쳤다.
이어 박서진은 효정의 '자존감 존'에 쌓여 있던 팬레터를 꺼내 보이며 "네 팬레터 한 줌이네"라고 놀린 뒤, 자신의 팬레터 두 박스를 들고 와 당당하게 자랑했다.
이에 효정은 "오빠는 오래 활동한 연예인이고, 난 일반인인데 좋아해 주시는 분들이 있다니 감사한 것 아니냐"며 "나도 한 분, 한 분 소중히 받은 편지들"이라고 반박했다.
결국 두 사람은 '연예대상 원탁 착석권'을 놓고 '효정 팬 인증 대결'에 돌입했다. 효정은 오빠의 팬클럽 '닻별'에 맞서 자신의 팬클럽 '뚱별'을 창단하고 직접 팬카페까지 개설하며 팬미팅 준비에 돌입했다.
효정은 "오빠의 '닻별' 옆을 지켜주는 별이라는 의미다. 오빠의 별을 지켜주는 큰 별"이라고 '뚱별'의 뜻을 설명했다.
하지만 곧이어 박서진의 숨겨진 진심이 밝혀졌다. 그는 효정에게 팬카페 개설을 권한 이유에 대해 "가족들에게 안 좋은 댓글이 많이 달려 속상했다"며 "팬들을 직접 만나면 '나도 이렇게 사랑받는 사람이구나' 느끼며 자존감이 높아질까 봐, 오빠로서 도와주고 싶었다"고 털어놓았다.
효정 역시 "무작정 욕하는 사람들도 있었다. 몸을 터치하거나 옆구리, 엉덩이를 만지고 꼬집는 경우도 있었다"며 "그런 일들로 상처를 받아 울었던 적도 있다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.