'코빅'서 썸 타더니 결국 웨딩 촬영까지...장도연♥양세찬, 핑크빛 터지나

기사입력 2025-11-16 06:02


[스포츠조선 조윤선 기자] 장도연과 양세찬이 특별한 웨딩 촬영을 했다.

15일 'TEO 테오' 채널에는 '세찬쒸 안 본 사이에 질투가 심해졌네요? | 양세찬 | 장도바리바리 시즌3 EP.2'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 장도연은 배우 엄태구와 전화 연결을 시도했다. 엄태구는 전화를 받자마자 "도연 씨, 안녕하세요"라며 반갑게 인사했다.

장도연은 "혹시 양세찬이라고 아냐"고 질문했고, 엄태구는 모르는 척 머뭇거리더니 이내 "농담이다"라며 예능감을 뽐냈다.

이어 양세찬은 스트레이 키즈와의 친분을 과시하며 즉석에서 통화 연결까지 성공해 장도연을 놀라게 했다. 또한 "내년 목표는 사람을 모아야 한다"며 "장도연, 양세찬, 양세형, 박나래 네 명 모아보겠다"고 밝혀 기대감을 높였다.


'코빅'서 썸 타더니 결국 웨딩 촬영까지...장도연♥양세찬, 핑크빛 터지…
한편 두 사람은 특별한 웨딩 사진 촬영에도 나섰다. 장도연은 "우리가 '코빅' 했으니까 웨딩 사진 찍는 거 말 되지?"라고 물었고, 양세찬은 "이거 말 된다. 말 돼"라며 흔쾌히 동의했다.

과거 tvN '코미디 빅리그'에서 오랜 시간 커플 연기를 선보였던 두 사람은 이번에는 신랑·신부로 변신해 눈길을 끌었다. 면사포를 쓰고 부케를 든 신부 장도연과 정장 재킷을 입은 양세찬은 나란히 서서 포즈를 취했다.

특히 장도연은 키 174cm를 더욱 강조하기 위해 까치발을 들었고, 양세찬은 무릎을 굽혀 한껏 작아진 모습으로 폭소를 유발했다. 모니터 화면에는 키 차이 때문에 장도연의 얼굴이 잘리는 장면까지 잡혀 웃음을 더했다.

그런가 하면 양세찬은 "역시 장도연만 한 여자는 없더라"며 은근한 마음을 드러냈고, 장도연은 "왜 저래"라며 수줍어했다. 양세찬은 "초반의 호흡이 가장 좋았던 거 같다. 다른 거 다 필요 없다"며 솔직한 마음을 털어놨다.

