[SC리뷰] 박서진, 세상에 이런 오빠가 어딨어?…동생 효정 위해 첫 팬…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '살림하는 남자들 시즌2' 박서진이 동생 효정을 위해 적극 지원사격에 나섰다.
이에 효정은 박서진의 팬클럽명 '닻별'을 지켜주는 '뚱별'로 팬카페를 개설, 박서진의 도움 하에 팬미팅 연습까지 이어갔다. 또한 뚱별들을 위한 선물로 직접 김치를 담그며 정성 어린 준비에 몰입했고, 박서진은 이런 효정을 놀리면서도 힘을 보탰다. 특히 박서진은 과거 날선 댓글들로 상처를 받았던 동생 효정이 실제로 팬분들을 마주하고, 자신이 사랑받는 사람이라는 것을 느끼길 바라는 마음에 팬미팅을 권유했다고 밝혀 훈훈함을 더했다.
박서진의 진한 팬 사랑은 스튜디오를 울고 웃게 만들었다. 현재 약 6만 6천 명의 팬덤을 가지고 있는 박서진은 처음 팬카페를 만들었던 과거를 떠올렸다. 한 명으로 시작한 팬카페는 1000명으로 늘어났고, 13년 동안 매일 팬들과 소통하며 꾸준히 가수의 꿈을 키워온 박서진의 노력에 지금의 닻별을 마주할 수 있게 됐다. 박서진은 첫 팬미팅에 대한 기억도 전했다. 약 30명이 참석했던 팬미팅의 날짜와 시간, 장소까지 기억하고 있는 박서진은 팬분들이 직접 준비하고 지원해 줬던 팬미팅이라 더욱 소중했다며 과거를 회상했다. 이어 닻별의 무한한 사랑에 감사한 마음과 미안한 마음을 내비치며 눈물을 글썽이기도 했다.
박서진의 팬들을 향한 진심과, 동생을 생각하는 마음은 이날 방송을 한층 유쾌하고 따뜻하게 만들었다. 팬들에 대한 감사함과 미안함을 잊지 않고 달려온 박서진의 결실이 다시 한번 빛을 발했다. 이번 주에도 색다른 매력과 재미로 시청자들의 주말 밤을 책임진 박서진. 예능감도, 팬 사랑도 찐인 박서진의 활약은 계속해서 이어질 예정이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com