윤승아♥김무열, 30개월子 얼굴 공개 소신..."알려지고 싶어할 때 본인…

윤승아♥김무열, 30개월子 얼굴 공개 소신..."알려지고 싶어할 때 본인이 선택" ('승아로운')

기사입력 2025-11-16 11:45


[스포츠조선 정안지 기자] 윤승아, 김무열 부부가 아들 얼굴 공개에 대한 솔직한 생각을 전했다.

16일 유튜브 채널 '승아로운'에는 "돌아온 무열로운, 어쩌다보니 복싱편"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 윤승아는 김무열에게 "사람들이 아들 원이에 대한 궁금증이 많다. 누구 닮은 것 같냐"고 물었다. 이에 김무열은 "눈은 널 닮았다"고 했고, 윤승아는 "내 코는 되게 작고 낮다. 오빠를 닮은 것 같다"고 했다.

그때 김무열은 "머리통이 크고 얼굴이 큰 건 나를 닮았다. 친구들이랑 원이가 뛰어노는 모습을 보고 있으면 깜짝 놀란다. '어떻게 저렇게 크지?'"라면서 "원이가 목을 흔드는 동작을 할 때 어깨에 파란색 힘줄이 보일 때가 있다. 그 힘줄이 너무 애처롭다. 머리를 받치고 있어서"라고 해 웃음을 안겼다.

윤승아는 "요즘 원이를 많이 관찰하는데 입술도 아빠를 닮은 것 같다"면서 "슬플 때 시옷이 되는 건 날 닮은 것 같다"며 웃었다.


또한 윤승아는 "가끔 완전 아기 때 얼굴만 공개할까 생각을 한다"고 하자, 김무열은 "그렇게 하나 하나씩 공개하면서 다 공개하는 거다"고 했다. 이에 윤승아는 "그래서 안 하고 있는 거다. 내가 판도라를 열어버릴까봐"라고 했다.

윤승아는 아들 얼굴 공개와 관련해 "원이가 본인 스스로 알려지고 싶어할 때 그때 본인의 선택에 맡기기로 했다"며 "그런 판단을 할 수 있는 나이가 되려면 초등학교 요즘 빠르더라"고 밝혔다.

이어 그는 "감정적이 아닌 이성적으로 판단할 수 있는 기준이 몇살이냐"고 물었고, 김무열은 "마흔 하나?"라고 해 웃음을 안겼다.


또한 김무열은 '요즘 원이로 가장 행복한 순간'을 묻는 질문에 "항상 행복한데 셋이 같이 뭐 하자고 이야기 할 때 행복하다"며 아들 생각에 미소를 지었다.

anjee85@sportschosun.com

