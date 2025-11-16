[SCin스타] 귀까지 과감하게 팠다..'보이시' 송혜교, 쇼트커트 업그…

문지연 기자
기사입력 2025-11-16 11:54
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
라이브 방송 중 보행자 치어 숨지게 한 유명인..사고 후엔 “멘탈 휴가” 후원 요청 논란
한혜진, 숨겨온 가족사 첫 고백…母 "어릴 때부터 무겁게 짊어진 아이"
김수용, 촬영 중 의식 잃어 긴급 이송…심폐소생술 후 회복
김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상 그 후…"난 복 받은 사람"
한혜진, 충격 점사에 숨겨진 가족史 공개 '눈물'…母 "어릴적 혜진이가 감당해야 했던 일들" 울컥(미우새)
이민성호 잡고 신난 中, 정작 팬 반응은 싸늘 "공식 대회에서 이긴 뒤에 이야기해"
'이 선수가 한국에 온다고?' NPB 전체 1번 → 오타니 국대 동료, SSG 전격 영입[가고시마 리포트]
한화, '10볼넷 3사구' 자멸! 고교생 김주오에 2루타 쾅쾅 맞아 → 두산에 5-11 대역전패.. 8회 9회에 10점 헌납
화천KSPO,창단 14년만의 첫우승 감격X여축사상 첫 '트레블' 위업! '절대에이스' 최유정 챔프2차전 MVP[WK리그 챔피언결정전]
'죽음의 조 무패로 넘었는데' 백기태호, U-17 월드컵 32강서 잉글랜드에 0-2 패...좌절된 16강 꿈