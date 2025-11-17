BTS 지민X정국 '찐친 케미' 다시 온다..'이게 맞아?!' 시즌2 공개

기사입력 2025-11-17 09:43


BTS 지민X정국 '찐친 케미' 다시 온다..'이게 맞아?!' 시즌2 공…

[스포츠조선 문지연 기자] 방탄소년단(BTS) 지민과 정국이 '찐친 여행'을 떠난다.

방탄소년단 지민과 정국의 찐친 케미와 유쾌한 여행의 시작을 알리는 티저 예고편을 공개한 '이게 맞아?! 시즌2'는 전역 후 다시 떠난, 예고 없이 시작된 지민과 정국의 두 번째 예측불가 우정 여행을 담은 디즈니+의 오리지널 시리즈.

공개된 티저 예고편은 또 한 번 아무런 계획 없이 떠나게 된 지민과 정국의 다이내믹한 여행기를 담아내 눈길을 끈다. 어떠한 예고도 없이 즉흥적으로 시작된 우정 여행에 당황한 것도 잠시, 곧바로 짐을 챙기는 두 사람의 모습은 앞으로 본격적으로 펼쳐질 예측불가한 여정의 시작을 알린다. 이어 스위스의 눈부신 자연과 베트남 다낭의 이국적인 거리를 배경으로 짜릿한 액티비티와 여유로운 힐링을 즐기는 지민과 정국의 모습이 펼쳐진다. 여행지에서 한층 자유로운 두 청춘의 생생한 에너지가 이번 시즌에서 펼쳐질 다채로운 여정을 더욱 기대하게 한다.

특히, '닮은 듯 또 다른, 다른 듯 또 닮은' 모습으로 여행을 즐기는 지민과 정국의 모습은 특유의 쾌활한 케미스트리를 통해 시청자들의 보는 재미를 더할 것이다. "봐주면 재미없는데"라며 자신만만한 태도를 보이는 정국과 "난 너무 재미있는데?"라며 장난스러운 미소를 짓는 지민의 모습은 두 사람이 함께 만들어낼 유쾌한 우정의 순간들을 예고한다. 여기에 출발 직전 기차에 오르기 위해 분주히 뛰는 긴박한 순간부터, 방송 최초 고백을 예고하는 듯한 솔직한 멘트까지. 이제껏 볼 수 없었던 자유분방하고 날것 그대로의 매력이 담긴 순간들이 이어지며, 지민과 정국의 꾸밈없는 매력과 진솔한 감정이 한층 더 생생하게 드러날 예정이다. 이처럼 지민과 정국의 지루할 틈 없는 예측불가한 우정 여행은 더욱 업그레이드된 찐친 케미스트리를 통해 시청자들에게 유쾌한 웃음과 감동을 동시에 선사할 것으로 기대를 모은다.

방탄소년단 지민과 정국의 예측불가 우정 여행을 담은 디즈니+의 오리지널 시리즈 '이게 맞아?! 시즌2'의 1~2화는 12월 3일 오직 디즈니+에서만 단독 공개되며, 이후 매주 수요일 2편씩 총 8개의 에피소드를 만나 볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성폭행 무혐의' 57세 김건모, 몰라보게 수척해진 근황..팬들 응원

2.

[SC리뷰]산책 중 시신 발견해 신고한 배정남 “119가 줄 풀라 했다”(‘미우새’)

3.

조세호, 차량 가격만 2억…주우재 폭로에 "차 살 때 보태줬냐" ('도라이버')

4.

다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[SC리뷰]

5.

성형비 1억4천·수술만 20번..39세 트랜스젠더 '중독 수준' 충격 고백 ('물어보살')

연예 많이본뉴스
1.

'성폭행 무혐의' 57세 김건모, 몰라보게 수척해진 근황..팬들 응원

2.

[SC리뷰]산책 중 시신 발견해 신고한 배정남 “119가 줄 풀라 했다”(‘미우새’)

3.

조세호, 차량 가격만 2억…주우재 폭로에 "차 살 때 보태줬냐" ('도라이버')

4.

다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[SC리뷰]

5.

성형비 1억4천·수술만 20번..39세 트랜스젠더 '중독 수준' 충격 고백 ('물어보살')

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 동점 솔로포 김주원의 '눈물의 기자회견'. 외할아버지 장례식 안가고 일본남았다[도쿄 인터뷰]

2.

"NPB 여러팀 거절하고 한국 선택하다니" 연봉 14억 → 3억, 대체 무슨 이유로 오나

3.

고개만 떨구던 김서현 일본에서 자신감 되찾아다. 1사 1,3루 위기 무실점 탈출[도쿄 포커스]

4.

대한민국 최초의 경사, 홍명보호 99% 해냈다...월드컵 역사상 첫 2포트 진입 사실상 확정 '가나전 참사만 피하면'

5.

안타 도둑맞고, 도루도 뺏길 뻔…'억까'도 막지 못한 21세 '미친 존재감'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.