임라라, 죽을고비 넘긴 뒤 분리불안증 고백..."♥손민수 없으면 불안해"…

[스포츠조선 정안지 기자] 임라라가 갑자기 쓰러진 뒤 분리불안이 생겼다고 털어놨다.
또한 조리원 퇴소 후 집으로 돌아오는 아내 임라라를 위한 소소한 서프라이즈까지 준비한 뒤, 임라라와 쌍둥이가 있는 조리원으로 향했다.
손민수는 임라라를 향해 "보고 싶었다. 아기들은 갔네. 고생했다"고 했고, 임라라는 "혼자 보는 거 힘들었다. 피곤하다"고 했다. 이어 임라라는 "진짜 엄청 보고 싶었다"면서 "힘든 일 겪고 나니까 약간 분리불안이 생겼다. 자기 없으면 불안하다"며 손민수를 꼭 껴안았다.
한편 임라라는 출산 9일만에 산후 출혈로 위급한 상황을 겪었다. 건강을 회복한 뒤 카메라를 켠 임라라는 산후 출혈로 위급했던 당시를 떠올리며 "산후출혈이 온 굉장히 심각한 상황에 있는 산모를 받아주는 응급실이 없었다"며 현재 의료 시스템에 대해 폭로했다. 이어 임라라는 "기절만 한 10번을 한 것 같다"면서 "만약에 민수가 없었으면 난 어떻게 됐을까"라며 당시의 두려움을 전하기도 했다.
