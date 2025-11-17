이다희, 힙한 비니에 앙상 갈비뼈 눈길…“너무 말랐어”[SCin스타]

기사입력 2025-11-17 14:21


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이다희가 근황을 전했다.

16일 이다희는 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 팬들과 소통했다.

공개된 사진 속 이다희는 민소매 상의에 비니를 매치한 채 카리스마 있는 포즈를 취한 모습. 탄탄하면서도 슬렌더한 체형이 돋보이는 모습으로 군살 없이 마른 팔과 매끄러운 실루엣이 시선을 끌었다.

특히 무표정한 얼굴과 여유로운 제스처가 어우러지며 특유의 도회적 분위기를 자아냈다.

누리꾼들은 "역시 모델 출신답다", "다이어트 자극 사진", "현실감 없는 비율" 등 반응을 보였다.

한편 이다희는 내년 2월 방송 예정인 MBN 새 예능 프로그램 '천하제빵'의 진행을 맡을 예정이다. '천하제빵'은 전국 각지의 제빵 장인들이 출연해 기술과 창의력을 겨루는 예능 프로그램이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

