'컴투스프로야구V25', 2026시즌 준비를 위한 다양한 이벤트 실시

컴투스는 모바일 야구게임 '컴투스프로야구V25'에서 2026 시즌 준비를 위한 다양한 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
우선 '가을사나이 임팩트 선수' 카드 출시를 기념한 플레이 이벤트를 실시한다. 오는 12월 1일까지 리그 모드, 랭킹 챌린지 등 플레이 미션을 수행하면 '임팩트 조합 포인트'를 비롯한 각종 인기 아이템을 획득할 수 있다. '가을 사나이 임팩트 선수' 카드는 포스트시즌부터 한국시리즈까지 맹활약을 펼친 선수들을 선정해 출시하는 카드로, 한국시리즈 MVP를 수상한 LG 김현수를 비롯해 한화 문동주 등이 추가됐다.
누적 참여 횟수에 따라 최대 '골든글러브 포지션 선택팩'과 '시그니처 선택팩'을 지급하는 '시즌 준비 투구' 이벤트도 진행중이다. 게임 내 이벤트 페이지에서 공을 던지는 간단한 방식으로 매일 참여할 수 있으며, '스킬변경권', '5성 시즌 카드 랜덤팩' 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다. 이 이벤트는 본격적인 야구 시즌이 시작되기 직전인 2026년 3월 31일까지 실시된다.
또 단계별 미션을 수행하고 포지션별로 능력치와 스킬을 변경할 수 있는 포지션 특훈 이벤트, 5개의 미션 중 원하는 미션을 수행해 보상을 지급받는 선택 미션 이벤트 등이 준비된다.